Soarta românilor din Ucraina – între fake news şi realitate

Cu toate acestea, apar frecvent sensibilităţi legate,în principal, de minorităţile din cele două state.În ultima perioadă, în mass media din România au apărut o serie de acuze ale Consiliului Naţionalal Românilor din Ucraina, denumit pe scurt CNRU, privind modul de acţiune al statului român raportat la problema minorităţilor, catalogat drept „cel puţin modest”, aceste luări de poziţie fiind preluate şi promovate în mass-media de jurnalişti care, cel puţin din ce ne putem da seama, nu au expertiză pe acest domeniu, dar nici nu doresc să facă nişte minime verificări asupra informaţiilor pe care le furnizează.

Propun să le luăm pe rând:cred că ar fi bine să ne aplecăm asupra modului în care autorităţile ungare auavut numeroase discuţii cu partea ucraineană, însă în afara faptului că au reuşit să antagonizeze relaţiile bilaterale, nu au reuşit să obţină nimic concret. Aici intervin întrebările... care este utilitatea unei abordări incisive? La ce ajută? Ce are de câştigat minoritatea maghiară? Cu ce este mai presus? Răspunsul este unul foarte simplu: Cu absolut nimic. Este bine cunoscută practica conducerii de la Budapesta, care face declaraţii, dar fără a avea un fundament, comportamentul fiind similar şi în acest context.

Cred că e lesne de înţeles că situaţia este similara şi în cazul vecinilor noştri bulgari, care pe acelaşi model cu Ungaria, nu a reuşit să obţină nimic. Nu rezultă de nicăierică autorităţile ungare ar fi ajuns la o înţelegere cu Ucraina în ceea ceînseamnă reforma administrativă, care reformă este un proces intern şi suveranal statului ucrainean, aşa cum şi o viitoare regionalizare a României va fi odecizie exclusiv a Bucureştiului.

După ce am analizat puţin acţiunile statelor care sunt oferite drept exemplu autorităţilor din ţara noastră şi am observat că nu se bucură de câştiguri reale, am putea totuşi aprecia poziţionarea României, care recent (mai exact în data de 10.07.2020) a avut discuţii cu reprezentanţii autorităţilor din Ucraina. Concret, conform informaţiilor care se regăsesc pe site-ul MAE, Secretarul de stat pentru afaceri strategice Dan NECULĂESCU, co-preşedinte al părţii române a Comisiei interguvernamentale mixte româno-ucrainene privind protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale i-a transmis Svitlanei FOMENKO, ministru adjunct pentru integrare europeană în cadrul Ministerului Culturii şi Politicii Informaţionale din Ucraina, co-preşedinte al părţii ucrainene a Comisiei, că este necesară consultare parţii române în toate deciziile referitoare la congenerii din Ucraina. Mai multe info aici