Rusia ar putea avea propriul său Canal Suez, ca urmare a încălzirii globale

Iar acest lucru este posibil în contextul temperaturilor ridicate din timpul verii şi topirii gheţei din regiunile polare ale Oceanului Arctic, scrie „The Washington Post“.

Nava Venta Maersk, deţinută de gigantul danez Maersk din domeniul transportului maritim, a plecat pe 23 august din Vladivostok spre Busan, Coreea de Sud, de unde a ridicat din nou ancora pentru a ajunge apoi pe ruta Mării Nordului la Bremerhaven, Germania.

Portcontainerul, încărcat acum cu produse electronice sud-coreene şi peşte îngheţat din Vladivostok, ar urma să ajungă în Germania pe data de 22 septembrie, iar de acolo va pleca spre Sankt Petersburg, Rusia.

Avantaje economice

Călătoria pe această rută a navei Venta, ce are capacitatea de a transporta 3.600 de containere, arată clar că acest traseu devine tot mai accesibil navelor în special în perioada iulie-octombrie, ca urmare a încălzirii globale. În acelaşi timp, ea dă speranţe Rusiei că ar putea să aibă „propriul său Canal Suez“, ceea ce ar reduce durata transportului maritim între Asia şi Europa.

Şi nu doar Rusia este interesată ca această rută să devină o alternativă sezonieră la transportul maritim via Canalul Suez din Egipt. China speră, la rândul său, că acest traseu prin Oceanul Arctic va putea fi folosit şi de navele de mare capacitate, întrucât timpul destinat navigării ar scădea considerabil. La fel şi consumul de combustibil, deci, implicit costurile transportului.

Bunăoară, potrivit searoutes.com, o navă care pleacă din Coreea de Sud spre Germania via Capul Bunei Speranţe din Africa de Sud are nevoie, în medie, de 46 de zile pentru a ajunge la destinaţie, în timp ce o călătorie similară via Canalul Suez ar presupune 34 de zile. Ruta Mării Nordului implică numai 23 de zile.

Sursa: „The Washington Post“

În plus, compania rusă Rosatom, care are cea mai mare flotă la nivel mondial de spărgătoare de gheaţă nucleare, afirmă că ruta care trece prin Oceanul Arctic nu este aglomerată şi nici nu există piraţi în zonă.

Dar asta nu înseamnă că nu există niciun pericol. „Dacă dai de greu, eşti foarte departe de civilizaţie“, a atenţionat Mika Hovilainen, manager de proiecte în cadrul Aker Arctic Technology. Potrivit lui, în zona arctică sunt „condiţii extreme“ chiar şi vara.

Un alt dezavantaj ar consta în impactul nefast asupra mediului înconjurător, avertizează cercetătorii, care se tem că ar putea avea loc scurgeri de petrol sau de substanţe periculoase în zonă, având în vedere că, per total, condiţiile climatice sunt, totuşi, dificile.

Un potenţial nou conflict

Nu în ultimul rând, Rusia şi competitorii săi ar putea ajunge să intre într-un conflict referitor la cine ce anume controlează în zonă.

„Regiunea arctică s-a transformat pentru un număr de state într-un subiect de interes teritorial, miltar-strategic şi din punct de vedere al resurselor“, avertiza luna trecută ministrul Apărării de la Moscova, Serghei Şoigu.

„Acest lucru ar putea duce la creşterea potenţialului pentru un conflict în această regiune“, a adăugat el.

Dacă în urmă cu decenii, zona era o tablă de şah a Războiului Rece pentru nave şi submarine, următoarea luptă va fi mai mult de natură comercială, comentează „The Washington Post“.

O călătorie de explorare

Între timp, nava Venta are şi o altă misiune – aceea de a aduna date ştiinţifice, după cum a declarat purtătoarea de cuvânt a grupului Maersk Janina von Spalding.

Totodată, la bordul său se află piloţi de navă ruşi care au misiunea de a ajuta personalul de la bord să facă faţă pericolelor reprezentate de gheaţa din regiune.

Şi pentru ca totul să meargă cât mai bine cu putinţă, patru spărgătoare de gheaţă nucleare ruseşti sunt gata să ofere asistenţă navei Venta, dacă va fi necesar.