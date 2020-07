Răspunsul Moscovei la mutarea Washingtonului. Rusia îşi va îndrepta sistemele sale spre noile zone de dislocare ale forţelor armate ale SUA

„Această decizie era de aşteptat. Ea cuprinde mai multe aspecte. În primul rând, Germania a încetat să mai fie un partener "anything you want", iar pentru aceasta ea este pedepsită” - a spus senatorul. Al doilea aspect, potrivit afirmaţiilor lui Morozov, este acela că există demult candidaţi la înlocuire, care sunt gata să plătească cu propria lor siguranţă. „Ce-i drept, nu dezinteresat. Este clar că ei vor primi injecţii financiare suplimentare” - a subliniat Morozov.

Al treilea lucru, afirmă senatorul rus, îl constituie faptul că există un pretext convenabil pentru „mutarea” rachetele mai aproape de Rusia. „Răspunsul nostru va fi evident - vom schimba ţintele şi vom îndrepta sistemele noastre spre noile zone de dislocare a trupelor americane” - a conchis Morozov.

Konstantin Kosacev a acuzat SUA de încălcarea Actului Fondator NATO-Rusia

Prezenţa în Europa este mai mult necesară SUA decât europenilor, iar amplasarea unor forţe suplimentare în ţările din estul continentului încalcă Actul Fondator NATO-Rusia, a declarat, miercuri, şeful Comitetului internaţional din cadrul Consiliului Federaţiei, Konstantin Kosacev.

„În primul rând, sediul forţelor SUA în Europa, indiferent unde s-ar afla acesta, este un anacronism absolut al vremurilor Războiului Rece, când, în condiţiile unei Europe scindate, acoperirea militară a Statelor Unite era într-adevăr importantă pentru vest-europeni. Acum, dacă cineva ar avea nevoie de o astfel de acoperire, atunci ea ar fi necesară doar americanilor înşişi, care continuă să provoace divizări în Europa pe principiul „dezbină şi stăpâneşte” - a spus senatorul rus.

Potrivit afirmaţiilor politicianului, cât timp există NATO, ţările acestui bloc pot conveni între ele unde şi ce forţe militare trebuie să menţină. „Pot, dar cu o singură excepţie. Este vorba despre ţările est-europene, care s-au alăturat blocului după 1997” - a adăugat el.

Kosacev a amintit că, atunci când a apărut Actul Fondator NATO-Rusia, unde există o interdicţie directă asupra dislocării în regim permanent a unor forţe armate considerabile şi a armelor pe teritoriile „noilor membri”. „Polonia şi ţările baltice intră, desigur, în această categorie. Iar desfăşurarea trupelor americane acolo reprezintă o încălcare directă şi agresivă a Actului Fondator” - a conchis politicianul rus.

Miercuri, şeful Pentagonului, Mark Esper, a declarat că SUA vor trimite o parte din militari la graniţele Rusiei pentru „descurajarea” acesteia şi a subliniat că, în viitor, forţe militare suplimentare ar putea fi amplasate în Polonia şi în ţările baltice. De asemenea, Mark Esper a anunţat retragerea din Germania a circa 12.000 de militari SUA şi mutarea a 9.500 dintre aceştia în Italia şi Belgia.

Tot în Belgia va fi mutat şi sediul Comandamentului Forţelor Armate ale SUA în Europa.