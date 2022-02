Putin, mesaj mojicesc la adresa lui Zelenski: „Că-ţi place ori ba, draga mea, trebuie să suporţi”. Cum comentează Kremlinul VIDEO

Liderul de la Kremlin l-a atacat luni, în conferinţa sa de presă comună cu preşedintele francez Emmanuel Macron, pe Volodimir Zelenski, care a criticat unele elemente ale planului de pace în estul Ucrainei, negociat în 2015 între Kiev şi Moscova.

„Că-ţi place ori ba, draga mea, trebuie să suporţi”, i-a transmis Putin lui Zelenski.

Această declaraţie a provocat dezbateri aprinse în Rusia şi în Ucraina.

Unii critici ai lui Putin denunţă o declaraţie care legitimează violul. Alţii o consideră mai degrabă un mod de a certa un copil sau o trimitere la o ghicitoare din era sovietică.

„Preşedintele (rus Vladimir Putin) voia să spună că atunci când un stat a acceptat să-şi asume obligaţii, el trebuie să le respecte”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

The moment Putin apparently made a Russian rape joke about Ukraine



“You may like it or may not, but you've got to put up with it, my beauty”pic.twitter.com/DCZIa1Zblv