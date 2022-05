Marea Britanie, ameninţată cu războiul nuclear: „O opţiune este de a o arunca în adâncimile mării“ VIDEO

„O altă opţiune este de a arunca Marea Britanie în adâncimile mării folosind vehiculul subacvatic fără pilot Poseidon al Rusiei”, a afirmat Dmitri Kiseliov, supranumitul „cel mai toxic propagandist al Kremlinului”, duminică seara la postul Rossia 1, conform Hotnews.ro.

Kiseliov a spus că Poseidonul rusesc „se apropie de ţintă la o adâncime de un kilometru şi o viteză de 200 de kilometri pe oră”.

„Nu există niciun mod de a opri această dronă subacvatică”, subliniază propagandistul rus, adăugând că arma are un focos de 100 de megatone. El continuă prin a explica repercusiunile detonării sale asupra Marii Britanii în cazul în care Kremlinul decide să o folosească:

„Explozia acestei torpile termonucleare în dreptul coastei Marii Britanii va cauza un val tsunami gigantic de până la 500 de metri înălţime. Un astfel de baraj poartă de asemenea pe cont propriu doze extreme de radiaţii”.

„După ce a trecut peste Insulele Britanice va transforma orice ar fi rămas din ele într-un deşert radioactiv, impropriu pentru o perioadă lungă de timp”, concluzionează Dmitri Kiseliov.

And another nuclear threat to the UK from Russian state TV's Dmitry Kiselyov:



He says his country's Poseidon nuclear underwater drone could cause a tsunami that would "plunge the British Isles into the depths of the sea" and turn them into a "radioactive desert" (with subs) pic.twitter.com/usElgqHeIG