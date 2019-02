Deranj în legislativul european după ce s-a aflat că fiica lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, lucrează în Parlamentul European

Elizaveta Peskova, fiica de 21 de ani a purtătorului de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, este stagiară în biroul lui Aymeric Chauprade, europarlamentar francez care şi-a exprimat public susţinerea pentru anexarea Crimeii de către Rusia în 2014. El face parte din grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei Directe (EFDD).



Numele Peskovei apare pe pagina oficială a lui Chauprade de pe site-ul PE, iar eurodeputatul a confirmat pentru RFE/RL că tânăra face parte din echipa sa.



"Dra Peskova este cu siguranţă fiica unei personalităţi importante din Federaţia Rusă, dar ca studentă nu are mai puţine drepturi decât alţi tineri să facă o stagiatură în cadrul studiilor ei", a precizat Chauprade într-un e-mail pentru RFE/RL, preluat[ de agerpres.ro.



El a adăugat că Peskova nu este angajată în prezent în Rusia, pentru o entitate de stat sau privată. "În consecinţă, nu poate exista un conflict de interese în exercitarea mandatului meu ca membru al parlamentului", a scris Chauprade.



Chauprade este membru atât al Comisiei pentru afaceri externe, cât şi al Subcomisiei pentru securitate şi apărare ale PE şi face parte şi din Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia.



El a fost unul dintre observatorii internaţionali la referendumul organizat de Moscova în Crimeea după anexarea peninsulei ucrainene în martie 2014.



La momentul respectiv, Chauprade a numit referendumul "justificat", o poziţie în contradicţie cu cea a UE. O rezoluţie a Adunării generale a ONU susţinută de 100 de ţări a declarat referendumul invalid şi a confirmat angajamentul adunării pentru integritatea teritorială a Ucrainei.



Mai mulţi eurodeputaţi contactaţi de RFE/RL au declarat că nu ştiu că o rudă a unui oficial rus de rang înalt lucrează printre ei în Parlamentul European.



Sandra Kalniete, o eurodeputată din Letonia membră a grupului PPE, consideră activitatea ei aici o "neglijenţă".



"Este o încălcare a regulilor generale de securitate ale Parlamentului European", a spus Kalniete.



Petras Austrevicius, un eurodeputat lituanian din grupul ALDE din PE, a numit poziţia ocupată de Peskova drept "o foarte mare ruşine pe faţa Parlamentului European".



"Nu mi-a venit să cred că Kremlinul îşi ţine mâinile în buzunarele şi în inima instituţiilor UE", a declarat Austrevicius.

Contactată de RFE/RL, o purtătoare de cuvânt a Peskovei a spus că nu poate confirma angajamentul ei la PE.



Ca stagiară, Peskova are acces nerestricţionat la clădirile PE atât de la Bruxelles, cât şi de la Strasbourg şi poate participa la şedinţele comisiilor şi la alte reuniuni din legislativul comunitar.



Întrucât controalele sunt foarte relaxate, cu puţine verificări reale, există posibilitatea ca ea să fi fost prezentă şi la reuniunile altor grupuri politice în afară de EFDD. De asemenea, ea a avut acces la reţeaua de intranet a PE şi la reţeaua de intranet a grupului său.



Stagiarii din PE sunt plătiţi din bugetul eurodeputaţilor, care este finanţat de contribuabilii europeni. RFE/RL precizează totuşi că este neclar câţi bani primeşte Peskova sau dacă primeşte vreo sumă.



Eurodeputaţii stabilesc singuri cu cât plătesc o stagiară, întrucât suma provine din alocaţia lunară a politicianului pentru staff, circa 25.000 de euro pe lună. Plata maximă pentru o stagiară este de circa 1.600 de euro, deşi este posibil şi ca eurodeputaţii să angajeze stagiari pe care nu-i plătesc.



Peskova este unul dintre numeroşii copii ai politicienilor de elită din Rusia care locuiesc şi studiază în Europa de Vest şi care atrag acuzaţii de ipocrizie din partea criticilor Kremlinului.



Tatăl ei, care a fost purtătorul de cuvânt al lui Putin timp de aproape două decenii, a fost subiectul mai multor dezvăluiri ale opozantului rus Aleksei Navalnîi, care au scos în evidenţă averea şi gusturile sale costisitoare.



Peskova este o utilizatoare frecventă de social media, având aproape 80.000 de followeri pe Instagram, unde de obicei are postări despre stilul ei de viaţă plin de strălucire şi pretinde că locuieşte la Moscova, Paris şi Bruxelles.



Deşi pe conturile ei de social media nu par să apară fotografii de la Parlamentul European, există mai multe imagini în care Peskova apare în vizită la diferite monumente din Bruxelles.



Un eurodeputat este responsabil pentru înregistrarea unui stagiar. Pentru a obţine o acreditare temporară, un formular de o pagină trebuie să fie înaintat biroului de acreditare al parlamentului. Acesta conţine informaţii de bază precum numele, data naşterii, un număr de identificare, şi este de obicei aprobat în termen de câteva ore, au declarat persoane familiarizate cu procedura.



Procedura impune ca un eurodeputat şi un stagiar să semneze un contract, o cerere pentru acoperirea cheltuielilor, o declaraţie în care se menţionează că stagiarul are asigurare de sănătate, respectiv o declaraţie de onoare în care eurodeputatul menţionează că stagiarul are un permis valid de intrare şi şedere în UE pentru durata stagiaturii.



De obicei durează trei săptămâni pentru ca aceste documente să fie procesate, după care stagiarul primeşte o acreditare permanentă.



Chauprade a declarat pentru RFE/RL că toate procedurile necesare au fost respectate în stagiatura lui Yelizaveta Peskova. "Repet, acest contract este validat şi respectă în toate aspectele obligaţiile în materie", afirmă el.



Până în ultima parte a lui 2015, Chauprade a fost membru al Frontului Naţional al lui Marine Le Pen şi principalul candidat al partidului în regiunea Paris pentru alegerile europene din 2014.



Acuzându-i pe oamenii din anturajul lui Le Pen de antisemitism, el a ieşit din partid şi a devenit un eurodeputat independent şi ulterior vicepreşedinte al grupului populist de dreapta din PE, EFDD. Din grup mai fac parte Mişcarea 5 Stele din Italia şi UKIP din Marea Britanie.



Knut Fleckenstein, un eurodeputat german din grupul S&D, a declarat că ar fi trebuit să existe cel puţin un anunţ public că o persoană cu conexiuni politice precum Peskova a obţinut o poziţie la Parlamentul European.



"Poate m-aş gândi de două ori la ce i-aş spune", a afirmat Fleckenstein.

