Delir la televiziunile ruseşti: Trebuie să demilitarizăm NATO. Ruşii vor merge în Rai, în timp ce restul vor crăpa pur şi simplu VIDEO

Mass-media rusă este de părere că totul se va sfârşi cu un război nuclear, fiind nemulţumită de faptul că occidentalii livrează armament Ucrainei pentru a-şi apăra teritoriul în urma invaziei ruse. Propaganda de la posturile ruseşti a atins cote de neimaginat pentru lumea civilizată.

Astfel, într-o dezbatere TV, Olga Skabeeva, realizatoarea Rossia 1 supranumită „Păpuşa de oţel de la Putin TV“, a spus că „Occidentul a declarat un război împotriva noastră. Ce mai aşteptăm? Va trebui să desfăşurăm o operaţiune specială de demilitarizare a NATO”.

La rândul său, Margarita Simonian, de la canalul RT, crede că „totul se va sfârşi cu un atac nuclear, pentru mine, este mai probabil decât alt rezultat“.

Propagandistul Vladimir Soloviov este convins că ruşii vor merge în Rai, în timp ce restul „vor crăpa pur şi simplu“, în vreme ce politologul Mihail Markelov este de părere că „reprezentanţii acestor patruzeci de ţări diferite sunt Hitlerul colectiv de astăzi“.

La solicitarea Pentagonului, 40 de ţări, în special cele membre NATO, s-au reunit marţi la baza Ramstein din Germania cu obiectivul de a genera capacităţi suplimentare pentru armata ucraineană.



Jurnalista Julia Davis, specialistă în monitorizarea presei ruse, spune că invadatorii consideră că războiul este purtat de Occident împotriva Rusiei.

Vladimir Putin a ameninţat, miercuri, cu un „răspuns fulgerător şi rapid”, dacă „cineva din exterior va dori să intervină în Ucraina”. Preşedintele rus a spus că va folosi „toate instrumentele” în cazul în care va exista vreo intervenţie din partea cuiva care să reprezinte o „ameninţare strategică” pentru Rusia în războiul din Ucraina.

„Dacă cineva din exterior va dori să intervină în situaţia din Ucraina şi va reprezenta o ameninţare strategică, inacceptabilă pentru Rusia, răspunsul nostru va fi unul fulgerător şi rapid. Avem toate instrumentele pentru acest lucru”, a spus Putin.



La începutul invaziei ruseşti în Ucraina, Putin a pus forţele nucleare ruse în stare de alertă ridicată, provocând îngrijorări cu privire la intenţiile sale.

Russian state TV is raging about WWIII and an inevitable escalation over Russia’s invasion of Ukraine. Citizens are being primed to believe that even the worst outcome is a good thing, because those dying for the Motherland will skyrocket to paradise.https://t.co/PzAt9jCBLt pic.twitter.com/DK2mXXWdfe