Criza ucraineană: În regiunea rusească Rostov s-a creat un stat major operativ din cauza evacuării locuitorilor din Donbas VIDEO

Din acest stat-major fac parte conducerea regiunii şi structuri coercitive ale regiunii.

Preşedintele Vladimir Putin i-a ordonat vineri ministrului pentru situaţii de urgenţă să se deplaseze în sud-estul Rusiei pentru a asigura cazarea cetăţenilor care părăsesc două republici separatiste autoproclamate din estul Ucrainei, a informat agenţia de presă RIA.”

Putin i-a cerut ministrului să plece de urgenţă în regiunea Rostov pentru a organiza condiţii de cazare, să ofere mese calde şi tot ce este necesar, inclusiv îngrijiri medicale”, a fost citat declarând Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Cele două zone separatiste, Doneţk şi Lugansk, sunt situate în regiunea Donbas din Ucraina.

