VIDEO Teama de coronavirus: reacţia unui bărbat după ce o femeie tuşeşte în faţa lui fără să îşi acopere gura

Un jurnalist a reuşit să surprindă o discuţie aprinsă într-un tren din Sydney între o femeie şi un bărbat după ce acesta din urmă i-a reproşat faptul că a tuşit fără să îşi acopere gura.

Bărbat: Tocmai aţi tuşit înspre mine?

Femeie: Da. Nu ştiu ce am păţit. Nu am deschis gura când am tuşit, am tuşit în gură.

Bărbat: Este dezgustător.

Femeie: Tu eşti dezgustător, huliganule!

Bărbat: Huligan?! V-am rugat politicos să vă acoperiţi gura când tuşiţi.

Femeie: Nu am deschis gura când am tuşit. Nu înţelegi?!

Bărbat: Sunteţi medic?

Femeie: Tu eşti? Tu eşti?

Bărbat: Guvernul ne-a sfătuit să ...

Femeie: Mai taci. Uite ce e, taci. Nu vreau să aud asta.

Bărbat: Aţi tuşit spre mine.

Femeie: Mai taci din gură. În Australia, 93 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus, trei dintre ele murind.