VIDEO Panică printre pasagerii unui avion. Motorul a început să scoată flăcări uriaşe după ce a aspirat mai multe păsări

Un pasager a filmat momentul în care mai multe păsări intră în motorul drept al aeronavei. În urma incidentului, motorul a scos flăcări, iar piloţii au fost nevoiţi să aterizeze de urgenţă.

„Luminile din cabină se aprindeau şi se stingeau. Cei aflaţi în locurile de lângă ferestre ţipau că văd flăcări la motor”, a declarat pasagerul Bruce Mason, potrivit CTV News.

Aeronava a decolat de pe Aeroportul Internaţional Abbotsford şi trebuia să ajungă la Edmonton, dar la scurt timp piloţii au fost nevoiţi să revină la sol după ce mai multe păsări au lovit motorul drept, iar acesta a început să scoată flăcări.

