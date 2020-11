VIDEO Izmir: două fete, dintre care una de trei ani, salvate miraculos de sub dărâmături la 65 de ore de la cutremur

Astfel, există în continuare speranţe să se găsească supravieţuiitori, cu toate că ele sunt mici, la trei zile după violentul cutremur care a afectat sud-vestul Turciei şi Grecia.

Însă numărul persoanelor prinse în continuare sub moloz este necunoscut.

Bilanţul victimelor creşte zilnic. Luni, acesta a depăşit 80 de morţi şi 1.000 de răniţi.

Autorităţile au instalat sute de corturi în parcuri pentru a primi familii sinistrate şi pentru a le oferi oferi produse de primă necesitate.

Cutremurul, al cărui epicentru s-a aflat în Marea Egee, a afectat de asemena dur insula greacă Samos.

Doi adolescenţi au murit pe insula greacă, iar 19 persoane au fost rănite.

Pagubele materiale cauzate de seism pe insulă sunt importante.

Cutremurul a fost atât de puternic încât a fost resimţit până la Istanbul şi Atena, iar după el s-au înregistrat sute de replici.

Moment a 14-year-old girl is rescued from rubble 58 hours after a magnitude 6.6 earthquake shook the city of Izmir on Turkey’s Aegean Sea coast. pic.twitter.com/Oje6VxCByH