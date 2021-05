Un proiect controversat: Sierra Leone renunţă la o pădure tropicală şi la o plajă pentru a face loc unui port pescăresc dorit de China

Un acord în valoare de 55 de milioane de dolari încheiat de Guvernul din Sierra Leone cu statul chinez în vederea construcţiei unui port pescăresc pe 100 de hectare de plajă şi pădure tropicală este criticat vehement de activişti de mediu, proprietari de terenuri din zonă şi localnici, care avertizează în privinţa „unei catastrofe umanitare şi unui dezastru ecologic”, scrie The Guardian.

Nisipurile aurii şi negre ale plajei Black Johnson înconjoară parcul naţional Western Area al naţiunii africane, care găzduieşte specii pe cale de dispariţie, inclusiv antilope duiker şi pangolini. Apele sunt bogate în sardine, baracudă şi epinephelinae, prinse de pescarii locali, care asigură 70% din peştele consumat pe piaţa internă.

Dar o veste îi tulbură. Recent, reţelele de socializare au fost inundate de informaţii precum că Guvernul din Sierra Leone a ajuns la o înţelegere cu China pentru construcţia unui port pescăresc în această zonă şi a unei fabrici de prelucrare a peştelui. Portul şi fabrica ar servi pentru piaţa internaţională.

Guvernul a recunoscut că plaja respectivă este „cel mai potrivit loc pentru construcţii” şi a pregătit un pachet de compensare de peste un milion de euro pentru proprietarii de terenuri.

Însă proiectul este contestat puternic şi naşte numeroase temeri, legate îndeosebi de protecţia mediului. Institute for Legal Research and Advocacy for Justice (ILRAJ) şi Namati Sierra Leone caută răspunsuri în temeiul Legii din 2013 privind accesul la informaţii. Cele două asociaţii solicită informaţii despre studiile care evaluează impactul asupra mediului şi populaţiei din zonă. Ele vor să vadă de asemenea o copie a acordului de subvenţionare semnat între China şi Sierra Leone.

„Comunicatul de presă a fost foarte vag. Ne-a lăsat să ne întrebăm cum am ajuns aici şi cum se face că abia acum auzim despre asta. Avem dreptul să ştim mai multe”, a declarat avocatul Basita Michael.

James Tonner, proprietar de terenuri la Black Johnson împreună cu mama sa, i-a trimis o scrisoare preşedintelui din Sierra Leone în care îi cere să oprească proiectul. Ar fi „dezastruos pentru ţară şi planetă”, avertizează el. Riscă să distrugă pădurea tropicală şi să polueze bazinele de reproducere a peştilor, dar şi mai multe ecosisteme, explică Tonner.

„Pescarii noştri nu vor mai avea unde să pescuiască. Totul se va strica. Turismul va înceta”, conchide Tito Gbandewa, un fost pescar care se ocupă în prezent de ecoturism.