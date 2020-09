VIDEO UPDATE Un depozit de armament al Hezbollah a explodat în Liban

Un locuitor al satului Ain Qana, situat la aproximativ 50 de kilometri sud de Beirut, a evocat o casă folosită ca „centru Hezbollah” şi a precizat că membri ai mişcării şiite armate au încercuit sectorul.

„Tot satul a fost zguduit”, a declarat el, precizând că au avut loc pagube materiale în perimetrul exploziei.

Un fotograf AFP a evocat un cordon de securitate instituit de membri Hezbollah.

Potrivit unor „informaţii preliminare” de la surse militare, este vorba despre o „instalaţie Hezbollah” în care „se află muniţie”.

O ascunzătoare de armament aparţinnd Hezbollah a fost distrusă în explozie, în urma unei erori de manipulare, a declarat, de asemenea, o sursă din domeniul securităţii pentru Reuters.

Deflagraţia s-a soldat cu mai mulţi răniţi, au declarat mai multe surse din cadrul serviciilor de securitate, fără să poată preciza un număr exact.

O sursă apropoiată mişcării pro-iraniene a evocat un „accident” şi a declarat pentru AFP că este într-adevăr vorba despre „o instalaţie Hezbollah”, dar „nu despre un depozit” de armament al partidului.

Potrivit Agenţiei Naţionale libaneze de Informaţii (ANI), explozia, „ale cărei cauze sunt necunoscute, a coincis cu survolarea aviaţiei inamice, care, din această dimineaţă, nu a părăsit cerul” în regiunea în care se afă Ain Qana. ANI se referă astfel la Israel.

Nici Hezbollahul şi nici Israelul - inamicul jurat al mişcării şiite - nu au comentat cu privire la această explozie.

BREAKING: Massive Explosion Just Reported In Southern Lebanon!



Injuries reported. The explosion occurred in the town of Ain Qana. The cause of the explosion is currently unknown. Story developing... pic.twitter.com/HrcfTAkaaf