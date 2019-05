Un american din Bulgaria arestat pentru trafic ilegal de arme

Dolarian riscă 20 de ani de închisoare şi o amendă de 1 milion de dolari dacă este condamnat pentru comercializarea de arme fără licenţă. El ar putea primi, de asemenea, cinci ani de închisoare şi o amendă de 250.000 de dolari pentru acuzaţia de conspiraţie, precum şi o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare şi o amendă de până la 500.000 de dolari pentru spălare de bani, mai informează Balkan Insight.

Jurnalişti de investigaţie au susţinut în ultimii ani, că cel puţin trei dintre tranzacţiile lui Dolarian au mers prost din cauza subcontractanţilor săi care nu au reuşit să obţină licenţe pentru vânzarea de arme, ceea ce a dus la cazuri în instanţă.. Chiar şi numele României apare în acest dosar, potrivit documentelor publicate de jurnalişti. Ara Dorian ar fi încercat, fără succes, să obţină contracte de la compania naţională Romtehnica.

But when Ara Dolarian, traveled to Romania to oversee the export of the weaponry, he allegedly discovered that General Defense lied about obtaining the necessary export license. pic.twitter.com/GSHun0SWh2