Turcia construieşte un zid la graniţa cu Iranul, în faţa unui potenţial val de refugiaţi din Afganistan

Mii de oameni din Afganistan vor să părăsească ţara, după ce talibanii au preluat controlul duminică.

Zidul, care va avea 295 de kilometri, va fi completat de sârmă ghimpată şi şanţuri.

„Vom intensifica munca şi vom consolida faptul că «frontiera noastră este de netrecut»”, a spus ministrul turc al Apărării, Hulusi Akar, potrivit Hurriyet Daily. „O bună parte din el a fost finalizată. Aproximativ 150 de kilometri de şanţuri au fost săpaţi. Avanposturile de la graniţă şi zonele de bază au fost consolidate”, a adăugat el.

VIDEO: Turkey is building a wall along its border with Iran to prevent a new influx of refugees, mainly from Afghanistan as the Taliban take over the country.



For now, a 5km section is under construction but Turkey is aiming to build a 295km-long wall on its Iranian border pic.twitter.com/YJAZgUOEGa