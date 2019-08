Războiul comercial dintre SUA şi China se transformă într-o luptă pentru hegemonie în secolul XXI. La ce strategie ar putea recurge Beijingul

Lumea riscă să devină mai instabilă şi mai puţin prosperă, iar preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său chinez, Xi Jinping, „ar trebui să renunţe la orice altceva şi să se aşeze la masa negocierilor pentru a rezolva această criză înainte de a deveni un tren scăpat de sub control”, avertizează New York Times. Teama unei escaladări a împins investitorii spre zone mai sigure de investiţii, ceea ce a dus la o prăbuşire a burselor din întreaga lume. Încrederea investitorilor a fost afectată şi de rezultatele proaste înregistrate de industria germană, alimentând temerile că cea mai mare economie a Zonei Euro se îndreaptă spre o contracţie. De altfel, de mai bine de 18 luni economia europeană în ansamblul ei se află sub o presiune puternică din cauza tensiunilor sino-americane. Şi lucrurile nu par să se rezolve.

China ar putea merge mai departe decât s-ar putea crede pentru a câştiga războiul comercial, iar pe parcursul acestui proces probabilitatea ca Trump să fie preşedinte doar un mandat ar putea creşte, potrivit unor investitori globali.

De la suspendarea achiziţiilor de produse agricole americane la folosirea yuanului ca o armă, aceste măsuri cu miză ridicată, care ar putea pune în pericol companiile chineze, arată cât de departe este dispusă China să meargă din punct de vedere economic pentru a obţine un acord comercial favorabil.

”Mulţi investitori şi-au exprimat opinia că China este pregătită să accepte o încetinire economie (şi în consecinţă o încetinire a economiei globale) pentru a împiedica realegerea lui Trump”, a afirmat miercuri Naka Matsuzawa, analist la compania financiară Nomura din Tokyo, într-o notă adresată clienţilor asiatici.

Pentru a răspunde tarifelor de 10% anunţate de Trump pentru importuri din China în valoare de 300 de miliarde de dolari, China a oprit achiziţiile de produse agricole americane, măsură care afectează mai ales fermierii din regiunea Midwest a SUA, care au o importanţă majoră pentru o victorie a lui Trump în alegerile din 2020.

”China ar putea reduce în continuare achiziţiile de produse agricole americane, posibil pentru a submina baza de alăgători rurali a lui Trump în alegerile din noiembrie 2020”, a afirmat marţi Mark Haefele, director pentru investiţii la UBS, într-o notă adresată clienţilor.

În privinţa yuanului, China îşi asumă un risc mare, întrucât deprecierea poate conduce la un exod al capitalului, dar este un subiect dificil pentru Trump, care a contestat deseori puterea dolarului.

”China ar putea fi tentată să aştepte o schimbare de putere la Washington. Dacă va fi necesar, China ar putea reacţiona cu măsuri ţintite menite să îună în pericol realegerea lui Trump, chiar şi cu riscul unor piereri colaterale pentru economia mondială şi pieţele financiare”m consideră David Bianco, director pentru investiţii la DWS Group.

Trump ştie că aceasta este intenţia Chinei şi a avertizat că China ar putea obţine un acord mult mai dur dacă va fi reales.

NATO, preocupat de ascensiunea Chinei Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat într-un interviu pentru agenţia Reuters, că NATO trebuie să înţeleagă implicaţiile ascensiunii Chinei pe măsură ce Beijingul îşi extinde puterea în lume, inclusiv în zone în care ar putea intra în competiţie cu membri ai Alianţei Nord-Atlantice. Agresivitatea sporită a Chinei, inclusiv în Marea Chinei de Sud, a ridicat temeri privind intenţiile ei, iar Statele Unite au cerut NATO să le recunoască şi să se adapteze noilor ameninţări care apar, inclusiv cea reprezentată de China. „Nu este vorba despre o deplasare a NATO către Pacific, ci despre a răspunde faptului că China se apropie de noi“, a subliniat Stoltenberg, amintind că China ''investeşte puternic în infrastructuri critice în Europa, şi-a sporit prezenţa în Arctica şi de asemenea în Africa şi în spaţiul cibernetic''. „Prin urmare, toate acestea arată că este important pentru NATO să ţină cont de ascensiunea Chinei, lucru pe care-l facem inclusiv lucrând îndeaproape cu partenerii noştri din regiune - Australia, Noua Zeelandă, dar şi Japonia şi Coreea de Sud“, spune secretarul general al NATO. Beijingul susţine însă că progresele economice şi militare ale Chinei nu reprezintă o ameninţare pentru alte naţiuni. Totuşi, tensiunile s-au amplificat sub forma unui război comercial între SUA şi China, iar secretarul american al apărării Mark Esper a vorbit despre posibilitatea amplasării unor rachete americane cu rază medie de acţiune în regiunea Asia-Pacific, declaraţie pe care nuanţat-o ulterior, Stoltenberg confirmând la rândul său că nu se întrevede deocamdată o astfel de acţiune. „Am vorbit ieri cu secretarul Esper şi mi-a spus clar că va fi nevoie de timp pentru dezvoltarea unor noi arme cu rază medie de acţiune şi orice eventuală desfăşurare în această parte a lumii va necesita timp şi nu a fost luată nicio decizie“, a clarificat Stoltenberg. El a vorbit şi despre compania chineză Huawei, căreia guvernul de la Canberra nu i-a permis să participe la realizarea reţelei 5G în Australia, în urma acuzaţiilor formulate de unele state occidentale care consideră că respectiva companie ar putea desfăşura acţiuni de spionaj pentru serviciile secrete chineze. „NATO de asemenea crede că tehnologia 5G va fi piatra de temelie a societăţii şi organizaţia lucrează acum la formularea unei căi de securizare a propriei tehnologii“, a explicat secretarul general al Alianţei. Şi preşedintele influentei comisii pentru securitate şi informaţii din parlamentul australian a avertizat joi împotriva ascensiunii chineze, făcând o paralelă între situaţia în care se află acum ţara sa în faţa Chinei şi cea în care s-a aflat Franţa în faţa unei Germanii naziste agresive în anii 1940, relatează dpa. Andrew Hastie, deputat conservator, notează într-un articol publicat joi în presa australiană că Australia se va confrunta în următorul deceniu cu cele mai mari provocări în plan economic şi al securităţii naţionale în contextul ascensiunii Chinei. "Dacă nu înţelegem provocarea care se află în faţa noastră, altcineva va alege în locul nostru. Suveranitatea noastră, libertăţile noastre vor fi diminuate", apreciază Hastie. Occidentul credea mai demult că liberalizarea economică va duce în mod firesc la transformarea Chinei într-o democraţie, aşa cum francezii au crezut că baricadele de oţel şi beton îi vor apăra de avansul germanilor în anii 1940, ceea ce s-a dovedit a fi o eroare catastrofală, scrie politicianul australian, fost căpitan SAS, în cotidianele Sydney Morning Herald şi The Age. Potrivit lui Hastie, francezii "nu au reuşit să aprecieze realist evoluţia războiului mobil", la fel cum Australia nu reuşeşte "să înţeleagă cât de mobil a devenit vecinul ei autoritar". Australia se află în faţa unei uriaşe dileme, în încercarea de a-şi echilibra relaţiile cu China, principalul său partener comercial, cu cele cu SUA, cel mai apropiat aliat strategic al Canberrei, menţionează dpa, care precizează şi că reacţia media australiene la comentariile lui Hastie a fost rapidă şi în general negativă. La rândul său, deputatul laburist de opoziţie Jim Chalmers a calificat aceste remarci drept extreme, exagerate şi inoportune, subliniind că ţara sa trebuie să ţină cont de o serie de probleme complexe în gestionarea relaţiilor cu China. "Astfel de intervenţii îngreunează în loc să faciliteze gestionarea relaţiilor cu China", a declarat Chalmers pe postul de radio ABC.

