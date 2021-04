Prima femeie căpitan de navă din Egipt, ţinta unei campanii de dezinfomare în legătură cu blocarea Canalului Suez

La 23 martie, portcontainerul Ever Given a eşuat şi a blocat Canalul Suez, una dintre cele mai importante artere comerciale ale lumii. La câteva ore după incident, o informaţie falsă se răspândea frenetic pe reţelele de socializare. Ţinta: Marwa Elselehdar, prima femeie căpitan de navă în Egipt. Un fotomontaj distribuit masiv viza să inoculeze ideea că femeia în vârstă de 29 de ani ar fi vinovată de eşuarea Ever Given.

În realitate, Marwa Elselehdar nu se afla în acel moment în Canalul Suez, ci la Alexandria, în Marea Mediterană, la bordul Aida IV.

Ever Given blocând Canalul Suez FOTO EPA-EFE

Foarte prezentă pe reţelele de socializare, Marwa Elselehdar a descoperit imediat că era ţinta unei campanii de dezinformare. Ea a dezminţit informaţia, publicând pe Instagram o înregistrare video în care anunţa că este victima răspândirii unei informaţii false în legătură cu blocarea Suezului.

Într-un interviu acordat BBC, ea spune că nu are nicio idee despre cine se află la originea acestei campanii şi nici din ce motiv, dar se teme pentru cariera sa.

„Am simţit că aş putea fi vizată probabil pentru că sunt o femeie care a reuşit în acest domeniu sau pentru că sunt egipteancă, dar nu sunt sigură”, afirmă Marwa Elselehdar.

Trei conturi false au fost create pe Twitter în numele său pentru a alimenta campania de intoxicare. Aceste conturi au atras zeci de mii de abonaţi în doar câteva ore de la lansare, notează BBC.

„Comentariile erau foarte negative şi dure, dar existau şi multe comentarii de susţinere. Am decis să mă concentrez pe mesajele de susţinere (...), iar furia s-a transformat în gratitudine”, a subliniat ea.

În 2016, Marwa Elselehdar a devenit cea mai tânără şi prima femeie căpitan de navă din Egipt. Un an mai târziu, a fost decorată de preşedintele Egiptului cu prilejul Zilei Femeii din această ţară musulmană din nordul Africii.