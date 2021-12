Previziunile şamanilor pentru 2022: nu se arată un război în Ucraina...

În Peru, un grup de şamani reuniţi pe muntele San Cristóbal, un loc sacru din Lima, i-au cerut zeiţei Pachamama, venerată de indigenii din Anzi, într-un ritual tradiţional datând din timpuri prehispanice, să înduplece Natura pentru ca în 2022 să se sfârşească pandemia, scrie El Comercio. Totodată, şamanii au adus ofrande zeiţei şi pentru purificarea de toate energiile negative în relaţiile internaţionale, mai ales în tensiunile dintre Rusia şi Ucraina, completează El Comercio.

2022 va fi un an favorabil pentru toate ţările, vor fi progrese în domeniul sanitar, va fi pace şi linişte pentru toată lumea, au asigurat şamanii, citaţi de EFE.

„Coronavirusul va rămâne printre noi, ca o parte a familiei. Va fi ceva mai blând, dar va trăi printre noi şi, încetul cu încetul, va dispărea”, a declarat şamanul Walter Alarcón.

„Am făcut un ritual pentru a avea pace în întreaga lume şi pentru ca pandemia să se termine şi să se retragă din lume. Să nu mai afecteze fiinţele umane. Pandemia se va încheia în acest an. După ce am luat Ayahuasca (băutură indigenă) şi San Pedro (un tip de cactus), am stabilit acest lucru”, a declarat un alt şaman.

Ei prezic şi o reducere a conflictelor şi tensiunilor, inclusiv la graniţa Rusiei cu Ucraina, graţie incantaţiilor lor. „Rusia vrea să invadeze un teritoriu din Ucraina, dar nu se va întâmpla. De aceea noi, şamanii, suntem aici, pentru a nu exista un război, o agresiune fizică”, a declarat şamanul Félix Roldán.

Grupul de şamani din Peru se reuneşte în ocazii speciale pentru a prezice momente cheie în afacerile naţionale şi internaţionale, ca atunci când a anticipat triumful electoral al lui Joe Biden în SUA şi pe cel al lui Pedro Castillo în Peru, aminteşte Swissinfo.