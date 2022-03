Preşedintele SUA despre deficitul alimentar: Va fi ceva real

Acesta precizează că se discută despre măsuri pentru atenuarea definitului alimentar dar şi despre investiţii semnificative din partea SUA pentru asistenţă umanitară, inclusiv hrană.

„În ceea ce priveşte deficitele alimentare, da, am discutat despre deficitele alimentare şi va fi ceva real. Preţul plătit ca urmare a sancţiunilor nu este plătit doar de Rusia, este plătit şi de multe alte ţări, inclusiv ţările europene şi ţara noastră, şi pentru că Rusia şi Ucraina au fost coşul de pâine al Europei, ca să dăm doar exemplu grâului. Dar am avut o discuţie lungă în G7 despre SUA, care este al treilea producător mondial de grâu, dar şi cu Canada care este un producător major şi am discutat amândoi. (...) Am discutat şi despre cum putem să convingem ţările europene şi pe toată lumea să pună capăt restricţiilor privind trimiterea de alimente în afara graniţelor”, a afirmat Joe Biden joi seară, la Bruxelles, la finalul sumit-ului G7.