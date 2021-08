Plecarea ultimului avion american din Afganistan, sărbătorită cu focuri de armă de către talibani: „Am făcut istorie” VIDEO

„Am făcut din nou istorie. Cei douăzeci de ani de ocupaţie a Afganistanului de către Statele Unite şi NATO s-au încheiat în această seară. Sunt foarte fericit după douăzeci de ani de jihad, sacrificii şi greutăţi, că am satisfacţia de a vedea aceste momente istorice”, a scris Anas Haqqani, liderul mişcării islamiste, pe Twitter.

Pentagonul a anunţat, luni seară, că ultimul avion cu persoane evacuate şi trupe americane a plecat de la Kabul.

Preşedintele american Joe Biden anunţase anterior că 31 august este data limită pentru prezenţa americană în Afganistan.

Celebrations in #Kabul now after Withdrawal of USA pic.twitter.com/E9NLfxFexg