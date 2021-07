Pe punctul de a recuceri Afganistanul, talibanii caută sprijin internaţional. O delegaţie condusă de mollahul Abdul Ghani Baradar, primită la Beijing. Avertismentul SUA şi Rusiei

În cadrul acestei vizite de două zile, care a început marţi, o delegaţie de nouă persone condusă de către numărul doi taliban, mollahul Abdul Ghani Baradar, a participat la ”întâlniri separate cu ministrul chinez de Externe Wang Yi, adjunctul ministrului de Externe şi cu Reprezentantul Special chinez pentru Afganistan”, a anunţat acest purtător de cuvânt, Mohammad Naeem, prezent la Beijing.

Mohammad Naeem nu a precizat unde anume în China au avut loc aceste întâlniri.



Talibanii ”au dat asigurări Chinei că teritoriul afgan nu va fi folosit împotriva securităţii vreunei ţări, indiferent ce ţară”, declară Mohammad Naeem într-un mesaj transmis AFP la Kabul.



Oficiali chinezi ”au promis să nu se amestece în afacerile afgane, ci, din contră, să ajute soluţionarea problemelor şi aducerea păcii”, precizează el.

Talibanii, pe puctul de a recucerii ţara



În ultimele două luni, talibanii au ocupat mai mult teritoriu în Afganistan decât în toată perioada de când au fost îndepărtaţi de la putere în 2001. Aceştia au fost încurajaţi de retragerea trupelor americane din ultimele săptămâni, ocupând astfel mai multe districte aflate sub controlul Guvernului, se arată într-o analiză BBC.



BBC arată că milianţii au acum o prezenţă puternică în întreaga ţară, inclusiv în proviciile din nord, nord-est şi centru, cum ar fi zonele Ghazni şi Maidan Wardak şi se apropie de oraşe ca Herat, Kunduz, Kandahar şi Lashkar Garh.



Prin control se vorbeşte despre districtele unde centrele administrative, secţiile de poliţie şi toate instituţiile guvernamentale sunt controlate de talibani.



Trupele americane şi cele NATO, împreună cu puterea aliaţilor din regiune i-au forţat pe talibani să renunţe la putere în noiembrie 2001, iar grupul i-au ascuns pe Osama Bin Laden şi alţi terorişti din Al-Qaeda care au legătură cu atacurile din 11 septembrie 2001 din Statele Unite.



În ciuda unei constante prezenţe internaţionale în regiune şi miliarde de dolari investiţi în asistenţa şi formarea trupelor afgane, talibanii s-au regrupat şi treptat şi-au recuperat puterea în mai multe zone îndepărtate.



Principalele zone de influenţă au fost în jurul tradiţionalelor fortăreţe din sud şi sud vest: nordul Helmandului, Uruzgan şi Zabul, dar şi în nord vestul dealurilor din sudul Faryab şi în munţii din Badakstan din nord-est.



Un studiu BBC din 2017 arată că talibanii aveau control total asupra unui număr mic de districte. Studiul spune, însă, că aceştia erau activi în mai multe părţi din ţară planificând săpătămânal sau lunar atacuri în unele zone, dând dovadă de o putere mult mai mare decât în atacurile precendente.



Aproximativ 15 milioane de persoane (jumătate din populaţie) fie locuiesc în zonele controlate de talibani, fie unde talibanii erau foarte prezenţi şi au pus la cale atacuri împotriva forţelor guvernamentale.



Chiar dacă acum controlează mai multe zone decât o făceau în 2001, victoria talibanilor nu este garantată. Guvernul a fost forţat să abandoneze centrele administrative din câteva districte unde nu a putut rezista presiunii talibane, iar altele au fost luate cu forţa. Dar acolo unde guvernul a fost capabil să îşi revină sau să adune forţe de ordine locale, regiunile fie au fost recucerite, fie sunt disputate.



Chiar dacă majoritatea trupelor americane au plecat în iunie, câteva au rămas în Kabul, iar forţele aeriene au lansat atacuri împotriva talibanilor în ultimele zile.



Guvernul afgan deţine în mare parte controlul în oraşe şi districte care sunt în zona de câmpie sau în văile râurilor, acestea fiind şi zonele în care majoritate populaţiei trăieşte, iar zonele unde influenţa talibanilor este puternică sunt slab populate, cu mai puţin de 50 de persoane pe km pătrat în multe regiuni.



Guvernul a anuţat că a trimis întăriri în toate oraşele mari care sunt ameninţate de talibani şi a impus restricţii de noapte în aproape toată ţara în încercarea de a-i opri pe talibani să invadeze oraşele. Chiar dacă pare că aceştia se apropie de centre precum Herat şi Kandahar, talibanii nu au reuşit încă să cucerească vreunul. Însă, regiunile câştigate până acum consolidează poziţia de negociere şi de asemenea generează venituri sub forma taxelor şi a capturilor de război.



Un număr record de civili au fost ucişi ca rezultat al conflictului în prima jumătate a acestui an, iar ONU a declarat că 1,600 de morţi sunt din cauza talibanilor sau a altor elemente anti-guvernamentale. Totodată, conflictul a forţat mulţi oameni să îşi părăsească locuinţele, 300 de mii de civili fiind relocaţi de la începutul anului. Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi anunţă că se apropie un nou val de refugiaţi în interiorul ţării, în provinciile din Badakhshan, Kunduz, Balkh, Bahlan şi Takhar din cauza talibanilor care au capurat o largă suprafaţă din mediul rural.



Unii oameni au fugit în sate sau districte învecinate şi s-au întors acasă după câteva zile, în timp ce alţii au rămas refugiaţi pentru mai mult timp. Agenţia de ştiri AFP spune că ofensiva talibanilor i-a forţat pe refugiaţii afgani şi trupele guvernamentale să treacă graniţa cu Tadjikistan.



Talibanii susţin că au control şi asupra unor mari puncte de trecere a frontierei, inclusiv Spin Boldak, o rută importantă către Pakistan.



Taxele vamale aplicate mărfilor care intră în ţară prin punctele de frontieră controlate revin talibanilor, dar numărul exact nu este clar deoarece schimbul comercial a scăzut din cauza conflictului. De exemplu, Islam Qala care se află la graniţa cu Iran, a generat încasări mai mari de 20 de milioane de dolari pe lună.



Întreruperea fluxului de importuri şi exporturi a afectat preţurile bunurilor esenţiale din magazine, mai ales al combustibilului şi alimentelor.



Afganistanul va redeveni un ”stat paria”, dacă talibanii se impun la putere prin forţă, avertizează Antony Blinken la New Delhi



Afganistanul va deveni un ”stat paria”, dacă talibanii vor prelua puterea prin forţă şi vor ”comite atrocităţi împotriva propriului lor popor”, a avertizat miercuri, la New Delhi, secretarul de Stat american Antony Blinken, relatează AFP.

Şeful diplomaţiei americane consideră ”profund îngrijorătoare” informaţii potrivit cărora insurgenţii au comis atrocităţi în cursul ofensivei lor generalizate în regiuni asupra cărora au preluat controlul.



Cucerirea-fulger de către talibani a unor vaste porţiuni ale Afganistanului în mai puţin de trei luni îngrijorează atât India, cât şi alţi vecini ai acestei ţări devastate de război, în contextul în care retragerea forţelor internaţionale aproape s-a încheiat.



”Talibanii spun că vor recunoaşterea internaţională şi susţinerea internaţională a Afganistanului. Ei probabil că vor ca liderii lor să poată călătoriliber în întreaga lume, o ridicare a sancţiunilor şi altele. Dar să preia puterea prin forţă şi să încalce drepturile poporului lor nu este calea bună către acest scop”, a denunţat Antony Blinken într-o conferinţă de presă comunăcu omologul său indian Narendra Modi.



Ministrul apărării rus: Combatanţi ai grupării teroriste Stat Islamic din Libia şi Siria intră în Afganistan



Combatanţi ai grupării teroriste Stat Islamic (SI) pătrund „în mod activ” în Afganistan dinspre Libia şi Siria, după ieşirea trupelor internaţionale din această ţară central-asiatică, a declarat miercuri ministrul apărării rus, Serghei Şoigu, informează EFE.



„Desigur, avem mari speranţe că se va ajunge la un anumit consens şi la reconciliere interetnică în Afganistan. Dar în acelaşi timp vedem cât de activ intră aici unităţi ale SI din diverse regiuni, inclusiv din Siria şi Libia”, a afirmat Şoigu, citat de agenţia oficială rusă TASS, preluată de agerpres.ro.



Şoigu a atras atenţia că situaţia din Afganistan „se deteriorează rapid” şi scapă practic de sub controlul autorităţilor de la Kabul după ofensiva talibanilor în mare parte din teritoriu.



Ministrul apărării rus a susţinut că are loc „un exod masiv” de afgani către Tadjikistan şi Uzbekistan şi că este îngrijorătoare „în mod special consolidarea poziţiilor SI şi ale altor organizaţii teroriste internaţionale, ceea ce a dus la o creştere a ameninţării la adresa ţărilor vecine”. „Din acest motiv trebuie să recunoaştem că misiunea SUA şi a NATO în Afganistan a dat greş”, a afirmat el.



„Retragerea grăbită” a contingentelor străine a provocat o creştere bruscă a tensiunii politico-militare şi a ostilităţilor, a mai apreciat ministrul rus, citat de agenţia Interfax. „Totodată, americanii sunt mai preocupaţi de posibilitatea creării de noi rute de tranzit şi de structuri logistice în statele din Asia Centrală, de desfăşurarea bazelor şi instalaţiilor lor militare. Credem că aceasta nu va duce la nimic bun, ci doar poate duce la o prezenţă pe termen lung a Alianţei (Nord-Atlantice) în regiune şi la instabilitate suplimentară”, a insistat Şoigu.