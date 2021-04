Mosad ar fi atacat cibernetic uzina nucleară iraniană din Natanz. Iranul denunţă ''terorism nuclear''

Posturile de televiziune israeliene 11 şi 13 au raportat că, potrivit unor "surse din servicii secrete occidentale", întreruperea nu a fost un accident, ci s-a datorat unui atac cibernetic israelian efectuat de Mosad şi a cauzat pagube semnificativ mai mari decât cele raportate de autorităţile iraniene.



Aceste informaţii coincid cu o modificare a descrierii episodului de către Organizaţia pentru Energie Atomică din Iran, care l-a prezentat mai întâi ca "un incident" care nu a provocat pagube şi ulterior l-a denunţat drept "terorism nuclear".



Dacă aceste informaţii sunt confirmate, acesta ar fi al doilea astfel de atac în mai puţin de un an asupra Natanz, după un act de sabotaj în iulie 2020 pentru care mai multe surse au acuzat Israelul.



Incidentul de duminică intervine pe fondul unei creşteri a tensiunii între cele două ţări în ultimele săptămâni, cu acuzaţii de atac sau sabotaj în urma unei serii de explozii vizând nave de marfă ale ambelor ţări.



"Lupta împotriva Iranului şi a sateliţilor săi, precum şi împotriva armelor iraniene, nu este o sarcină uşoară", a declarat duminică premierul israelian în funcţie, Benjamin Netanyahu, fără a menţiona presupusul atac cibernetic.



Această escaladare a tensiunilor vine şi la câteva zile după începerea, la Viena, a negocierilor pentru relansarea acordului nuclear din 2015 cu Iranul, din care Statele Unite s-au retras în 2018 şi căruia Israelul i se opune complet.



Acest subiect a fost abordat duminică de ministrul israelian al apărării, Beny Gantz, care a cerut "evitarea unei escaladări nucleare în regiune", după o întâlnire cu secretarul apărării american, Lloyd Austin, care se află în vizită oficială în Israel şi are programată o întâlnire cu Netanyahu luni.



Şeful Organizaţiei pentru Energie Atomică din Iran (OIEA), Ali-Akbar Salehi, a descris duminică drept "terorism nuclear" un incident electric înregistrat în timpul dimineţii la instalaţia de îmbogăţire a uraniului din Natanz, transmit .



Într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat, Salehi a îndemnat comunitatea internaţională şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) să "acţioneze împotriva acestui terorism nuclear" şi a avertizat că ţara sa "îşi rezervă dreptul de a lua măsuri împotriva autorilor săi".



Comunicatul de presă nu acuză niciun grup sau stat pentru acest atac şi nu oferă nicio indicaţie a stării instalaţiilor în cauză.



Duminică mai devreme, purtătorul de cuvânt al OIEA, Behrouz Kamalvandi, a anunţat că în cursul dimineţii s-a produs o "pană de curent" de origine suspectă la uzina de îmbogăţire a uraniului din Natanz, unul dintre principalele centre ale programului nuclear al Iranului, unde cu o zi înainte au fost lansate noi cascade de centrifuge interzise de acordul nuclear iranian din 2015.



În Natanz, o instalaţie de aproximativ 100.000 de metri pătraţi construită la opt metri sub pământ, a avut loc o explozie pe 2 iulie 2020, într-o sală de asamblare a centrifugelor avansate, catalogată la momentul respectiv drept "sabotaj".