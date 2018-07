Merkel îi răspunde lui Trump în urma afirmaţiilor sale despre Muntenegru: Articolul 5 din Tratatul NATO este aplicabil tuturor statelor membre

În opinia şefei Guvernului german, articolul 5 din Tratatul NATO este aplicabil tuturor.

În acelaşi timp, Merkel a apreciat că a avut dreptate acum un an când a zis că Europa nu se mai poate baza pe Statele Unite în garantarea securităţii. „Nu ne mai putem baza pe superputerea Statelor Unite“, a spus liderul conservator german într-o conferinţă de presă susţinută la Berlin.

Întrebat într-un interviu difuzat la Fox News de ce Statele Unite ar trebui să trimită soldaţi pentru a apăra o ţară mică precum Muntenegru în cazul unui atac, Trump a răspuns: „Înţeleg ce spui. Am întrebat acelaşi lucru. Muntenegru este o ţară mică cu oameni foarte puternici. Sunt persoane foarte agresive, care ar putea deveni agresive şi felicitări, aţi declanşat al Treilea Război Mondial. Dar aşa funcţionează regulile”.

Cu o populaţie de aproximativ 620.000 de persoane, statul muntenegrean a aderat la NATO în iunie 2017. Articolul 5 din Tratatul NATO obligă statele membre să ajute un alt membru în cazul în care este atacat.

După o îndelungată tăcere, Guvernul muntenegrean i-a răspuns lui Trump printr-un comunicat. Statul Muntenegru contribuie la „pace şi stabilitate nu doar pe continentul european, ci în întreaga lume“, şi anume „alături de americani în Afganistan“. Muntenegrul este „un stat stabilizator în regiune, singurul care nu a fost teatrul unor lupte în timpul destrămării fostei Iugoslavii“. Mic sau mare, „ceea ce contează este nivelul la care îţi plasezi valorile libertăţii, solidarităţii şi democraţiei“, insistă comunicatul. În numele acestor principii, „prietenia şi alianţa dintre Muntengru şi Statele Unite sunt puternice şi inalienabile“, conchide Guvernul muntenegrean.

La Podgoriţa, capitala Muntenegrului, declaraţiile lui Trump au fost primite cu ironie, notează AFP.

„Suntem atât de agresivi şi puternici, încât nu am reuşit să schimbăm puterea în 30 de ani şi cu atât mai puţin să provocăm un conflict global“, a spus Sreten Markovici, un pensionar în vârstă de 67 de ani. „Atunci când am citit declaraţia lui Trump despre noi, am crezut că visez. Când m-am trezit, mi s-a părut o glumă bună“, a afirmat şi Darko Mandici, un vânzător de jucării în vârstă de 33 de ani.