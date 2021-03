Mărturii cutremurătoare din iadul declanşat de insurgenţii din Mozambic: Ce spun mamele care au asistat neputincioase la decapitarea fiilor lor

Peste 2.500 de persoane au fost ucise şi alte peste 700.000 şi-au părăsit casele de când a început o insurgenţă islamistă, în 2017, în Cabo Delgado. O mostră a acestei terori a îngrozit lumea în noiembrie anul trecut, când 50 de persoane au fost decpaitate pe un teren de fotbal.

Insurgenţa este dusă de o grupare numită al-Shabab, care a jurat credinţă reţelei teroriste Stat Islamic. Un raportor special al ONU a descris execuţiile extrajudiciare ale aceste grupări drept „crude, dincolo de orice imaginaţie”.

Asociaţia internaţională „Salvaţi Copiii” a luat legătura cu persoane strămutate şi a inclus mărturiile lor într-un raport. Scenele povestite de mame care au pierdut copii sunt înfricoşătoare, transmite BBC News.

O mamă, de exemplu, a fost nevoită să asiste neputincioasă la decapitatea fiului ei de 12 ani.

„În acea noapte, satul nostru a fost atacat şi casele au fost arse. Când a început totul, eram acasă cu cei patru copii ai mei. Am încercat să fugim în pădure, dar l-au luat pe fiul meu cel mare şi l-au decapitat. Nu am putut face nimic, pentru că şi noi am fi fost ucişi”, s-a destăinuit ea, potrivit BBC.

O altă mamă a trecut printr-o experienţă la fel de dureroasă: „După ce fiul meu de 11 ani a fost ucis, am înţeles că nu mai este sigur să rămân în satul meu. Am fugit la tatăl meu, într-un alt sat, dar după câteva zile au început atacurile şi acolo”.

Chance Briggs, directorul „Salvaţi Copiii” Mozambic, s-a declarat şocat de aceste relatări. „Colaboratorii noştri plâng când aud poveştile spuse de mamele din taberele strămutaţilor”, a declarat el.

Al-Shabab Mozambic, care nu are nicio legătură cu gruparea cu acelaşi nume din Somalia, nu a furnizat până acum indicii despre motivul violenţelor sale. Într-un filmuleţ publicat anul trecut, un lider al său spune: „Ocupăm (localităţile) pentru a demonstra că guvernul este corupt. Îi umileşte pe săraci şi îi îmbogăţeşte pe conducători”. Bărbatul a vorbit totodată despre dorinţa sa de a avea un „guvern islamic, nu un guvern al necredincioşilor”.

„Mozambic este a opta cea mai săracă ţară din lume. Cabo Delgado este cea mai săracă provincie din Mozambic şi totuşi aici există resurse minerale imense, iar unii au impresia că aceste resurse nu sunt împărţite în mod egal, iar de aici pare că a început totul”, afirmă Chance Briggs.

„Dar nu există niciun manifest clar şi, prin urmare, este greu să înţelegem motivaţiile exacte. Ceea ce vedem este că insurgenţii încearcă să-i alunge pe oameni. Încearcă să coopteze tineri să li se alăture ca recruţi şi dacă aceştia refuză, sunt ucişi şi uneori decapitaţi. Îi alungă pe oameni. Este foarte greu să presupui care este scopul final”, adaugă el.

Guvernul mozambican a cerut ajutor internaţional pentru înăbuşirea insurgenţei. Într-un comunicat difuzat luni, Ambasada SUA din Mozambic a anunţat că personal militar american va veni în sprijinul armatei locale şi va furniza atât instrucţiunile necesare în vederea combaterii unei organizaţii teroriste, cât şi echipamente medicale şi de comunicaţii.