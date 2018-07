Marile puteri producătoare de automobile plănuiesc un răspuns la ameninţările lui Trump, privind taxele pe importurile auto

Întâlnirea va avea loc pe 31 iulie, conform unor oficiali canadieni şi mexicani citaţi de Reuters.

„Întâlnirea are scopul de a reuni state care au producţii majore de automobile, în aşa fel încât să putem discuta despre îngrijorările noastre referitoare la „Secţiunea 232” a Departamentului Comerţului al SUA”, a declarat un oficial al Guvernului canadian.

Ministerul mexican de Economie a confirmat că ministrul adjunct al Economiei, Juan Carlos Baker, va călători la Geneva pentru „întâlniri de lucru pe mai multe teme”, inclusiv o întâlnire cu şeful Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), Roberto Azevedo. Ministerul canadian de Externe a refuzat să comenteze.

Câteva puteri producătoare de maşini au purtat mai multe discuţii în ultima vreme, în legătură cu temerile pe care le au şi un posibil răspuns coordonat la investigaţia „Secţiunea 232” a lui Trump, care analizează impactul importurilor de autoturisme asupra securităţii SUA. Datele cercetării ar trebui să fie disponibile în câteva săptămâni, deşi o investigaţie similară de anul trecut, care a dus la creşterea taxelor pe oţel şi aluminiu cu 25, respectiv 10 la sută, a durat în jur de zece luni. Departamentul american al Comerţului are la dispoziţie 270 de zile pentru a oferi recomandări preşedintelui, după ce o astfel de investigaţie începe. Preşedintele are, după aceea, 90 de zile pentru a acţiona în baza recomandărilor.

Administraţia Trump a primit multe critici din partea producătorilor de automobile şi a guvernelor străine, pentru că are în vedere o creştere a taxelor pe importuri de până la 25 la sută, experţii susţinând că acestea vor creşte preţul maşinilor, dăunând vânzărilor şi locurilor de muncă din industria globală.

Săptămâna aceasta, preşedintele american Donald Trump şi preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker au convenit să colaboreze pentru a avea zero taxe, zero bariere şi zero subvenţii pentru bunurile industriale non-auto.Totodată SUA şi UE şi-au anunţat intenţia de a soluţiona problemele referitoare la taxele pentru importurile de oţel şi aluminiu, precum şi la taxele impuse ca ripostă la aceste măsuri.