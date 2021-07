Manifestaţii din cauza crizei apei în Iran. Ayatollahul Ali Khamenei, contestat în stradă: „Moarte dictatorului”

Presa locală a publicat filmuleţe cu manifestanţi care au dat foc unor pneuri pentru a bloca un drum şi cu o intervenţie a forţele de ordine pentru a dispersa mulţimea. S-au auzit focuri de armă, potrivit Reuters, car precizează totodată că nu a putut verifica în mod independent autenticitatea acestor filmuleţe.

„Televiziunea publică ar trebui să relateze ce spunem şi să arate imagini cu bivoli care au pierit din cauza lipsei de apă”, a declarat un manifestant în etate într-un filmuleţ difuzat de site-ul regional de ştiri Asrejonoob.

În mai, ministrul iranian al Energiei, Reza Ardakanian, a avertizat în privinţa penuriei de apă din cursul verii, afirmând că acest an se anunţă a fi „cel mai secetos din ultima jumătate de secol”.

Penuria de apă a provocat săptămâna trecută pene de curent urmate de manifestaţii în mai multe oraşe. Unii iraniene şi-au exprimat furia inclusiv faţă de ghidul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, scandând „Moarte dictatorului” şi „Moarte lui Khamenei”.

Protests are reported in several #Iranian cities against politicians and weeks of power cuts… last night people were chanting “Death to Khamenei”, “Death to dictator”… pic.twitter.com/LHdWEr8UK1