Jurnalistul american Stavros Nicolas Niarchos a fost arestat în R.D. Congo

Stavros Nicolas Niarchos a fost reţinut de către Agenţia Naţională de Informaţii (ANR) sub acuzaţia că întreţine relaţii cu grupuri armate de gherilă din sud-estul ţării, în particular cu Bakata Katanga.







Niarchos a fost arestat miercuri, în oraşul Lubumbashi, din sud-estul ţării şi adus apoi la Kinshasa. ”El s-a deplasat în mai multe locuri fără să raporteze anterior autorităţilor”, a mai declarat pentru AFP sursa citată.





Jurnalistul în vârstă de 33 de ani scrie pentru publicaţiile americane The Nation şi The New Yorker.