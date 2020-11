Fost prezentator TV, ucis la Kabul într-un atac cu bombă

Poliţia a deschis o anchetă, iar atacul încă nu a fost revendicat.

Siawash s-a angajat recent la Banca Centrală a Afganistanului. Vehiculul care a explodat era al băncii şi în el se mai aflau încă un angajat, Ahmadullah Anas, şi şoferul, Mohammad Amin. Toţi trei au murit în explozie.

Yama Siawash a prezentat emisiuni politice la TOLO TV.

I am shocked &disparate today as ex colleague in @TOLOTV , @Yama Siawash, was assassinated &martyred in explosion in Kabul.

Deeply saddened,he was talented journalist, recently I have met him in Kabul he had great plans for his career. My deepest condolences to his family . RIP pic.twitter.com/Oan27xQmzT