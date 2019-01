Financial Times, predicţii pentru anul 2019 despre Brexit, alegerile europene şi Donald Trump

„Marea Britanie va reuşi, în al 12-lea ceas, să se salveze de la acest act de automutilare. Brexit înseamnă Brexit, a spus în 2016 Theresa May, dar după doi ani de dispute înverşunate nici măcar partidul premierului nu reuşeşte să se pună de acord ce înseamnă în practică acest lucru“, afirmă jurnalistul Philip Stephens, potrivit paginii electronice a Agerpres.

Colegul său Ben Hall, specializat în probleme europene, este de părere că preşedintele francez Emmanuel Macron va relua reformele, blocate deocamdată de protetele „Vestelor Galbene“, în timp ce Gideon Rachman prognozează „câştiguri importante“ pentru populiştii de dreapta la alegerile europene de la sfârşitul lui mai.

În Statele Unite, Donald Trump va fi pus sub acuzare, susţine Edward Luce. „Ancheta lui Robert Mueller se va finaliza la începutul lui 2019 cu un ropot de puneri sub acuzare şi un raport extrem de critic. (…) Preşedintele va fi pus sub acuzare de o majoritate simplă din Camera Reprezentanţilor, dar Senatul, unde este nevoie de o majoritate de două treimi, îl va salva. Astfel, va fi pregătită scena pentru alegeri prezidenţiale conforme «statului de drept» în 2020“, spune jurnalistul de la Financial Times.

