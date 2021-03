Cum a fost eliberat cargobotul Ever Given din canalul Suez în doar o zi. Superluna Viermilor, cea mai importantă forţă

Ultimele două zile ale operaţiunii au fost povestite pentru presa din Olanda de şeful echipei de salvare olandeze, care a coordonat eforturile logistice. Duminică, după atâtea zile de eforturi în van, s-a ivit în sfârşit o rază de speranţă, odată cu Superluna sau Luna Viermelui, cum au numit-o amerindienii, care a adus „maree de primăvară” luni, adică valuri mai înalte cu 46 centimetri decât media normală.

Cinci zile şi cinci nopţi muncitorii egipteni, olandezi şi japonezi au lucrat neobosit pentru elibera volume uriaşe de nisip şi noroi din jurul navei. Directorul executiv al Boskalis, din care face parte firma olandeză care a intervenit în Canalul Suez, spune că „munca adevărată” a început abia la sosirea a două remorchere puternice, primul, Alp Guard, capabil să împingă 285 de tone metrice - cu peste 75% mai mult decât flota de remorchere din Canalul Suez - sosind duminică dimineaţa.

Până atunci o altă vedetă, draga egipteană Mashhour şi celelalte utilaje reuşiseră să îndepărteze 30.000 metri cubi de nisip.

Dar, în zorii zilei de luni, echipele aveau motive să fie foarte optimiste.

„Eram 70% sigur că se va întâmpla (luni), întrucât începuse să se desţepenească puţin duminică. Lucrurile începuseră să se mişte”, a povestit Berdowski.

La răsăritul Soarelui, pupa containerului - înţepenită de aproape o săptămână la 4 metri de ţărm - a fost trasă 120 de metri în canal, prilejuind exclamaţii entuziaste şi strigăte recunoscătoare: „Dumnezeu e mare!”

Aducerea la plutire a pupei a oferit o „pârghie uriaşă de manevră de 400 de metri” pentru a ridica şi partea din faţă a navei încă înfiptă în malurile de nisip, a spus Berdowski pentru o publicaţie olandeză.

Apoi, un al doilea remorcher puternic a venit în ajutor - Carlo Magno - numele italian al regelui francilor Carol cel mare (748-814) - urmând să încerce să elibereze prova la prânz.

Consultanţii olandezi făceau calcule cu colegii egipteni.

„Rolul Boskalis era să efectueze calculele, să adune. Astfel că, atunci când pupa a fost eliberată, am calculat să lăsăm să intre 2.000 de tone de apă de balast în partea din spate a navei ca să tragem în jos pupa şi să ridicăm prora.

Etapele eliberării Ever Given cu ajutorul dragelor, remorcherelor şi mareei FOTO Grafic The Guardian

Este genul de muncă de calcul pe care îl facem, stabilim poziţia exactă unde trebuie să ataşăm remorchere, în ce direcţie ar trebui să tragă şi în ce moment, astfel încât să profităm la maxim de maree”, a explicat Berdowski.

„Mareea de primăvară” s-a umflat la prânz şi s-a retras în următoarele câteva ore acţionând ca o mână invizibilă în susul cursului de apă, în timp ce flotila de remorchere împingea în josul apei.

„Am fost ajutaţi enorm de puterea mareei. Am avut de-a face cu o forţă superioară celor două remorchere. Desigur că aveam nevoie şi de maleabilitatea solului. Se vehicula că sub vas ar putea fi piatră, dar s-a dovedit că nu era aşa”.

În jurul orei 3 după-amiaza, prora plutea din nou, punând capăt unei operaţiuni care s-ar fi putut întinde pe alte câteva săptămâni cu pierderi estimate între 6 şi miliarde de dolari zilnic, în contextul în care peste 300 de alte nave de transport de mărfuri de la petrol la vite ar fi trebuit să aştepte sau să aleagă o rută ocolitoare.

„Nu a mai fost necesar să îndepărtăm nisip. Ar fi fost planul B, eram pregătiţi pentru el, cum eram şi pentru planul C, care ar fi însemnat să dăm jos containere. Dar am sperat să funcţioneze planul A şi asta s-a şi întâmplat.

A trebuit să aşteptăm cinci zile pentru vasele capabile să ducă treaba la capăt. Ştiam că nu vom putea face mare lucru până atunci, aşa că, odată ce au venit, am terminat într-o singură zi”.





Din 12 sau 13 luni pline dintr-un an, doar între şase sau opt sunt Superluni asociate cu maree înaltă şi apropiere mai mare de Soare, care le face să apară mai mari şi strălucitoare. Superluna din martie a fost prima din acest an şi se preconizează a fi a patra cea mai strălucitoare lună plină din 2021, scrie CNN.