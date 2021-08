Cum au cucerit talibanii capitala Afganistanului fără să întâmpine rezistenţă şi înainte ca americanii să-şi încheie retragerea VIDEO

Talibanii au pătruns în Kabul şi au cerut predarea necondiţionată a guvernului. Forţele afgane au predat aerodromul Bagram, împreună cu o închisoare în care se află 5.000 de prizonieri, talibanilor. Bagram este o fostă bază militară americană.



Ministrul afgan de interne a anunţat că va avea loc un transfer paşnic al puterii către un guvern de tranziţie . Un „transfer paşnic al puterii“ către un guvern de tranziţie va avea loc în Afganistan, unde talibanii sunt aproape de a prelua controlul total asupra ţării, a anunţat duminică ministrul de interne afgan, Abdul Sattar Mirzakwal, potrivit AFP



''Afganii nu trebuie să se îngrijoreze (...) Nu va exista un atac asupra oraşului (Kabul). Şi va fi un transfer paşnic al puterii către un guvern de tranziţie'', a declarat Mirzakwal într-un mesaj video.

Un oficial din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Afganistan a precizat că talibanii au înconjurat capitala ţării din toate părţile.



Tot duminică, insurgenţii au reuşit să cucerească oraşul Jalalabad, aflat la est de Kabul, obţinând astfel controlul asupra unei autostrăzi importante din Afganistan.



„Nu există lupte la momentul de faţă în Jalalabad fiindcă guvernatorul provinciei s-a predat talibanilor”, un oficial din Jalalabad a declarat pentru Reuters. „Permiterea trecerii talibanilor a fost singura modalitate de a salva vieţi”, a continuat acesta.



Civilii afgani au părăsit provinciile ocupate de talibani şi s-au refugiat în capitala ţării, Kabul, de teama revenirii la putere a unei conduceri islamiste.



Sute de oameni dorm în corturi sau sub cerul liber din oraş, pe marginea drumurilor sau în parcări, a declarat un rezident din Kabul sâmbătă seara.



„Se poate citi frica pe feţele lor”, a continuat acesta.



Potrivit mai multor surse diplomatice, şeful administraţiei interimare de la Kabul ar urma să fie Ali Ahmad Jalali, fost ministru de interne afgan.



Preşedintele Afganistanului, Ashraf Ghani, a cărui demisie este aşteptată, le-a cerut duminică forţelor de securitate să garanteze ''securitatea tuturor cetăţenilor'' menţinând ordinea publică în Kabul, în timp ce talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea, transmite AFP.



''Am ordonat forţelor de securitate să garanteze securitatea tuturor cetăţenilor. Este responsabilitatea noastră şi ne-o vom asuma în cea mai bună manieră posibil. Oricine se gândeşte să creeze haos sau să jefuiască va fi tratat cu forţă'', a declarat şeful statului afgan într-un mesaj video trimis presei.



Postul local Tolo News, citat de Kyodo, a relatat că Ghani şi liderii politici au convenit sâmbătă să desemneze o delegaţie care să negocieze cu talibanii paşii următori în procesul de tranziţie a puterii.



Acelaşi canal TV a informat că duminică fostul preşedinte Hamid Karzai s-a întâlnit cu şeful Consiliului Suprem pentru Reconcilere Naţională, Abdullah Abdullah, pentru a discuta despre trimiterea unei delegaţii în Qatar pentru negocieri cu talibanii.



Începând de săptămâna trecută, insurgenţii talibani au preluat controlul asupra unor oraşe afgane importante, precum Kandahar, Herat şi Lashkar Gah, în cele mai multe cazuri fără a întâmpina rezistenţă.



Oraşul strategic Mazar-i-Sharif, din nordul ţării, a fost capturat sâmbătă.



Deocamdată nu este clar dacă talibanii şi-au dat acordul final pentru desemnarea lui Jalali, dar acesta a fost considerat ca un personaj de compromis acceptabil care va superviza tranziţia paşnică a puterii la Kabul.



Evacuările diplomaţilor din Kabul sunt în curs de desfăşurare, iar unele ţări au ales să evacueze inclusiv cetăţenii afgani ce au lucrat în ambasadele acestora. Republica Cehă a aprobat un plan prin care îşi retrag personalul afgan din ambasadă, la câteva zile după ce diplomaţii cehi au fost evacuaţi.



Elicoptere Sikorsky UH-60 Black Hawk, folosite tipic pentru transportul de trupe americane, au fost văzute cum aterizează în apropierea ambasadei. Nori de fum au fost observaţi ridicându-se în apropierea acoperişului ambasadei Statelor Unite din Kabul, semn că diplomaţii americani distrug documentele sensibile, potrivit a doi oficiali militari americani, care au vorbit sub condiţia anonimatului.



Căderea Kabulului are loc în ciuda prognosticelor oferite de experţi, care au anunţat la începutul săptămânii că oraşul va rezista atacurilor talibanilor pentru următoarele câteva luni.