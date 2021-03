Criza din Canalul Suez continuă. Operaţiunea de salvare a cargobotului gigant, ca-n filmele de la Hollywood. 180 de nave sunt în continuare blocate VIDEO

Nava Ever Given, cu o lungime de aproape 400 de metri, o lăţime de 59 de metri, şi un gabarit de 200.000 de tone, s-a blocat perpendicular pe lungimea canalului, potrivit presei internaţionale.

Publicaţia americană Bloomberg scrie că navele şi escavatoarele trimise de autorităţi s-au chinuit fără rezultat să mute din poziţie nava, ceea ce pune în pericol atât stabilitatea comerţului global, cât şi cele 180 de nave care stau şi aşteaptă la intrarea în canal.

8 remorchere trimise pentru a ajuta la aducerea gigantului pe linia de plutire

Pentru salvarea se derulează operaţiuni ca în filmele de la Hollywood. În total, 8 remorchere au fost trimise la faţa locului pentru a ajuta la aducerea gigantului pe linia de plutire. Nava, de peste 220.000 de tone, s-a oprit de-a curmezişul canalului după ce a fost lovită de o rafală de vânt, în momentul în care intra în partea de sud a Canalului Suez, potrivit site-ului Vesselfinder.

Preşedintele Autorităţii egiptene a Canalului Suez (SCA), amiralul Ossama Rabie, a anunţat într-un comunicat, că ”unităţi de salvare şi remorchere ale Autorităţii îşi continuau efortul” de a debloca Ever Given, o navă cu lungimea de 400 de metri, sub pavilion panamez.

A massive 400 meter-long container ship, Ever Given, is stuck in the #Suez Canal, blocking traffic in one of world’s busiest maritime trade routes. The ship can be seen in this Planet Dove satellite image captured yesterday, March 23rd. pic.twitter.com/as8SRpzSSC — Planet (@planetlabs) March 24, 2021

Ce a provocat accidentul

Potrivit Autorităţii egiptene a Canalului Suez (SCA), incidentul ar fi fost cauzat de un vânt de nisip, un fenoment curent în Egipt în această perioadă a anului. Vântul ar fi creat o problemă de vizibilitate.

Eşuarea ”a fost cauzată în principal din cauza lipsei vizibilităţii, a condiţiilor meteorologice, în timp ce rafalele de vânt au atins 40 de noduri (74 kilometri la oră), ceea ce a afectat controlul navei, care a eşuat”, a precizat SCA într-un comunicat.

”Portcontainerul a eşuat în mod accidental, probabil după ce a fost lovit de o rafală de vânt”, declara anterior pentru AFP compania Evergreen Marine Corp, care operează nava.

Potrivit unor surse maritime, 30 de nave s-au imobilizat la intrarea de nord a Canalului, iar alte 3 la intrarea de sud. În paralel, autorităţile au anunţat că tronsonul istoric al Canalului, situat în partea centrală a căii de apă, a fost redeschis în ambele sensuri de navigaţie.

În baza unei politici privind mari lucrări, un nou tronson săpat în 2014 şi 2015 a facilitat trecerea convoaielor şi a scăzut timpul de tranzit al navelor. Aproape 19.000 de nave au traversat canalul Suez în 2020, potrivit SCA. Acest canal înseamnă o sursă esenţială de venit a Egiptului, de pe urma căreia a obţinut 5,61 de miliarde de dolari (4,74 miliarde de euro) în 2020.

Blocajul poate perturba o serie de schimburi comerciale pentru mai mulţi actori, inclusiv pentru Europa.

În ultimele 24 de ore, efectele acestui blocaj au început deja să se facă uşor simţite în piaţa de energie. Spre exemplu, petrolul Brent a înregistrat ieri o creştere bruscă de 2,5% în timpul zilei. Cu toate acestea, temerile legate de noi restricţii în tot mai multe ţări din lume au dus înapoi în jos preţul petrolului.