Cel puţin patru morţi şi zeci de răniţi după prăbuşirea unei tribune într-o arenă din Columbia

Tragedia soldată cu cel puţin patru morţi şi peste 30 de răniţi grav a avut loc în El Espinal, din centrul Columbiei.În timpul unei sărbători populare, corraleja, la care publicul poate veni în arenă să înfrunte taurii, o întreagă zonă de tribună cu trei etaje s-a prăbuşit.

Guvernatorul departamentului Tolima, Ricardo Orozco, a declarat că deocamdată "ştim că au murit patru oameni: două femei, un bărbat şi un minor.".

Consilierul local Ivan Ferney Rojas a declarat că spitalul nu poate face numărului de răniţi, relatează BBC.

„Avem nevoie de sprijin din partea ambulanţelor şi a spitalelor vecine, pe multe persoane încă nu le-am putut consulta”, a declarat Rojas.

Pe internet sunt imagini cu momentul în care tribuna din lemn se prăbuşeşte pe stadionul din El Espinal. Unul dintre tauri a scăpat pe străzi şi a provocat panică în oraşul din departamentul Tolima.

WATCH: 4 killed and about 70 injured after a part of a stand collapsed at a bullring (during bullfight) in the town of El Espinal, Colombia pic.twitter.com/0AYLmLJWIx