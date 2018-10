Ce este Congresul Mondial al Familiei, organizaţia care uneşte extremiştii americani şi ruşi ce mor de grija familiei

Oameni de afaceri, politicieni, apărătorii familiei tradiţionale, conservatori de dreapta, naţionalişti, militanţi anti-LGBT şi anti-avort din Statele Unite şi din Rusia cooperează pentru a-şi întări influenţa în statele din care fac parte, dar şi pentru a o exporta pe întreg Mapamondul.

Una din organizaţiile sub umbrela cărora activează este Congresul Mondial al Familiilor (CMF), o organizaţie ultra-conservatoare din Statele Unite, care, la jumătatea lunii septembrie, şi-a ţinut cel de-al XII-lea congres la Chişinău, sub patronajul preşedintelui comunist pro-rus Igor Dodon. Gruparea are aliaţi printre persoanele cu influenţă la Kremlin, între acestea, Konstantin Malofeiev şi Vladimir Iakunin, doi oligarhi ruşi conservatori cu mare influenţă pe lângă preşedinţia rusă.

Partenerul de afaceri al lui Malofeiev, Aleksei Komov, şeful unei grupări care promovează legea împotriva propagandei homosexuale, este în consiliul de conducere al Congresului, iar nevasta lui Iakunin, Natalia Iakunina, este şefa unei grupări afiliate, numită „Sfinţenia maternităţii”.

Conservatorismul ortodox rus contemporan nu se întemeiază, însă, doar pe Biserică şi oligarhi. El este prezent şi în mediul academic, şi în cel cultural (sunt cunoscute, de exemplu, simpatiile conservatoare ale regizorului Nikita Mihalkov).

Aleksei Komov este ambasador al CMF în Rusia şi ţările CSI, activist pro-life, ambasador al CMF la ONU, director al direcţiei proiecte externe din cadrul Comisiei Patriarhale pentru Familie, Apărarea Maternităţii şi Copiilor, coordonator al platformei conservatoare de mobilizare CitizenGO pentru Rusia, conform biografiei publicate pe site-ul Politica Familiei, pe care-l conduce, cu începere din 2009. În 2011, acesta a fost responsabil de secţiunea Discuţii despre Familie din cadrul Forumului din Rhodos.





Komov este emisarul şi persoana de legătură între Malofeev şi liderii de extremă dreapta din Europa. În 2014, Komov a participat la Congresul Ligii Nordului (Italia), eveniment la care au participat mai mulţi politicieni de extremă dreaptă din Europa, inclusiv viccepremierul italian Matteo Salvini.

CMF funcţionează, în mare parte, ca o reţea internaţională relativ decentralizată şi relativ orizontală (în sensul absenţei unor structuri formale ierarhice care ar controla şi gestiona activitatea pe verticală) de organizaţii conservatoare religioase. Ea nu are un birou central, un sediu principal, ci funcţionează ca o platformă de interacţiune între varii organizaţii de diverse confesiuni care sunt situate pe diverse continente.

În interiorul acestei reţele putem distinge totuşi cel puţin câteva centre de putere care coagulează în jurul lor o serie de actori mai mici: organizaţiile nord-americane (C-Fam, Organizaţia Internaţională pentru Familie, Howard Center, Alliance Defending Freedom, Family First Foundation, Family Watch International, National Organization for Marriage, Real Women of Canada), organizaţiile ruseşti (programul federal ”Sacralitatea Maternităţii”, ”Centrul pentru Politici Familiale”, Comisia pentru Familie, Apărarea Maternităţii şi Copiilor a Patriarhiei Ruse, Fundaţia Vasilie Cel mare), precum şi o serie de organizaţii mai mici din alte ţări (Franţa, Venezuela, Serbia, Marea Britanie, Italia etc).

Legături cu extrema dreaptă europeană

CMF are legături foarte bune cu partidele de extremă dreaptă europeană, inclusiv cu deputaţi europeni din aceste partide (de exemplu, Aymeric Chauprade, deputat în Parlamentul European din partea Frontului Naţional din Franţa), lideri de stat precum Victor Orban (Ungaria) au acordat tot sprijinul, inclusiv prin prezenţă personală, evenimentelor organizate de CMF. Prin intermediul unor instituţii precum Comisia pentru Familie a Patriarhiei Ruse, CMF are acces indirect la autorităţile ruseşti, scrie portalul platzforma.md.

Finanţare opacă

Sursele de finanţare a CMF nu sunt transparente. Majoritatea site-urilor organizaţiilor americane şi ruseşti au un modul pentru donaţii (care însă nu oferă informaţii despre fondurile care s-au acumulat). Dintre organizaţiile americane, Alliance for Defending Freedom (ADF) pare să aibă cel mai mare buget – 40 milioane de dolari pe an. ADF reuneşte peste 40 avocaţi care se implică în cauze ce ţin de ”libertatea religioasă, sacralitatea vieţii, căsătoria şi familia”. Grupul a fost inclus de către Southern Poverty Law Center în lista grupurilor care practică discursul de ură faţă de comunitatea LGBT. Organizaţia preşedintelui actual al CMF, Brian Brown, National Organization for Marriage, depinde de donaţii mici de la membrii săi şi este foarte opacă. Abia în 2013 a publicat pentru prima oară lista de donatori. Suma totală a donaţiilor se ridica la 5 milioane de dolari.

Organizaţiile ruseşti sunt şi mai puţin transparente, inclusiv din cauza suspiciunilor privind legătura directă a finanţărilor pentru CMF cu banii publici ruşi (Vladimir Iacunin, unul dintre cei mai mari finanţatori al organizaţiilor conservatoare ruseşti a fost preşedinte al Căilor Ferate Ruseşti până în 2015). Congresul de la Chişinău ar fi fost finanţat, conform unor surse, de Constantin Malofeev. În anul 2017, Igor Dodon s-ar fi întâlnit cu acesta pe Muntele Atos (Grecia) şi l-ar fi rugat să finanţeze evenimentul, scrie platzforma.md.

Legăturile dintre Coaliţia pentru Familie din România şi CMF

Iniţiativa Coliaţia pentru Familie a fost susţinută în mod entuziast de Congresul Mondial al Familiilor. În aprilie 2016, mai mult de 100 de lideri de organizaţii şi iniţiative din CMF şi-au declarat susţinerea pentru Coaliţie şi procesul demarat de aceasta de strângere de semnături pentru referendumul pentru familie.

Coaliţia pentru Familie (CpF) reprezintă o reţea interconfesională de iniţiative şi organizaţii ce are misiunea ”de a proteja şi sprijini familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie” şi de a ”consolida statutul căsătoriei prin nerecunoaşterea formelor alternative de convieţuire, precum concubinajul”. Ea e compusă din organizaţii protestante, neo-protestante, catolice, ortodoxe precum şi un număr de organizaţii seculare. Organizaţia cea mai active din CpF este Asociaţia „Alianţa Familiilor din România” ,condusă de Peter Costea, cetăţean român emigrat în SUA şi reîntors în România în anii 90, cu legături în Partidul Republican şi în mediile protestante conservatoare din SUA.

Modalităţi de manipulare

Agendele conservatoare globale se pliază de cele mai multe ori pe anumite contexte locale, pe realităţi complexe, şi se adaptează acestora. Pentru audienţele conservatoare, CMF utilizează sperietori şi discursuri ce combină deopotrivă conspiraţii, discursuri ale fricii şi teme apocaliptice (invazia gay-lor, iarna demografică, conspiraţia mondială a homosexualilor, complotul marxisto-feminist, ideologia de gen etc). Pentru audienţe moderate sau nehotărâte sau în ţări în care discursurile de ură sunt taxate, reprezentanţii CMF vorbesc despre aceleaşi lucruri, doar că deghizate în discursuri neutre despre ”grija faţă de familie”, ”demnitatea umană” , ”interesul superior al copilului” etc.





Fondatorul Congresului Mondial al Familiei, americanul Allan Carlson, declara la cel de-al X-lea Congres al CMF desfăşurat în mai 2016, la Tbilisi: familia este o celulă economică importantă a cărei autonomie şi inviolabilitate trebuie protejată şi iarăşi protejată, menţionând că ”familia mare este un dar pentru societate, femeilor ar trebui să le fie acordată atenţie la procesul natural şi frumos de auto-realizare prin naşterea copiilor, bărbaţii trebuie să-şi reîntoarcă demnitatea de a fi capul şi conducătorul principal al familiei mari. Instituţia familiei este mai veche decât drepturile, legea şi statul, din acest motiv familia este mai importantă decât toate aceste suprastructuri şi instituţii sociale” spunea Carlson în discursul său.

Din gândirea extremiştilor

Dmitri Smirnov, preşedintele Comisiei Patriarhale pentru Familie, Apărarea Maternităţii şi Copiilor, înfiinţată în 2011, a făcut numeroase declaraţii ce au şocat societatea rusă şi au creionat profilul conservatorilor religioşi ruşi: a afirmat că şcoala e dăunătoare copiilor şi că aceştia nu ar trebui să o frecventeze (copiii ar trebui să înveţe acasă în cadrul familiei în care tatăl face carieră şi câştigă bani, iar mama stă acasă să crească copiii), a numit orice contracepţie drept crimă de omucidere, afirmând că scopul sexului este doar procrearea, iar dacă un cuplu nu vrea să procreeze, atunci trebuie să se abţină de la sex , a propus ca orice femeie care face avort să fie băgată în puşcărie pentru 8 ani, s-a exprimat pentru necesitatea unei liste negre a duşmanilor ortodoxiei, iar persoanele sub 21 ani să nu aibă dreptul să acceseze internetul şi reţelele sociale.





Şeful filialei ruseşti a Congresului Mondial al Familiilor (CMF), Aleksei Komov, a declarat recent într-un interviu pentru Balkan Insight că intenţionează să extindă un program conservator de educaţie pentru copii, pe care îl gestionează, şi în Moldova. Komov a spus că programa „Conversaţii clasice“, o versiune rusă a programului iniţial al CMF din SUA, a fost lansat acum doi ani şi are deja peste 1.000 de elevi în mai mult de 100 de oraşe din Rusia, Ucraina şi Belarus. Moldova ar fi următorea destinaţie, a declarat Komov.

Nemulţumit de modul în care copiii ruşi fac şcoală în instituţiile de stat, Komov a decis să importe ”Conversaţiile clasice”, un model de homeschooling , creat în anii 90 de Leigh Bortins în Carolina de Nord (SUA). Acesta se bazează pe ideea educaţiei de acasă, într-o familie şi o comunitate creştină, şi într-o manieră clasică, bazată teorii ale educaţiei specifice Greciei antice şi Evului Mediu, care a fost specific Europei occidentale de la căderea Romei pînă la Iluminism. Aleksei Komov şi soţia sa Irina Şamolina au tradus curicula ”Conversaţiilor clasice” şi au adaptat-o la o perspectivă rusă ortodoxă, încercând să o facă relevantă la cultura şi realităţile ruse.