Bill Gates, despre varianta Omicron: Se răspândeşte mai rapid decât orice alt virus din istorie. Este posibil să intrăm în cea mai gravă parte a pandemiei

Cofondatorul Microsoft a afirmat că tulpina Omicron se răspândeşte mai repede ca oricare alt virus din istorie şi că marea necunoscută rămâne - cât de gravă poate fi boala provocată de Omicron.

„Trebuie să o luăm în serios până ce vom şti mai multe despre ea. Chiar dacă este pe jumătate la fel de gravă ca Delta, va fi cea mai gravă creştere pe care am văzut-o până acum pentru că este atât de infecţioasă”, a spus Gates, potrivit CNN.

El se aşteaptă ca valul de infectări să dureze trei luni în Statele Unite.

„Aceste câteva luni ar putea fi rele, dar totuşi cred că dacă facem paşii corecţi pandemia s-ar putea încheia în 2022”, a adăugat.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.