Arabia Saudită a redeschis esplanada din jurul Kaaba, cel mai sfânt loc al islamului

Esplanada era închisă de luna trecută, de teama coronavirusului.

Pelerinajul mic al musulmanilor – Omra – la Mecca şi Medina este în continuare interzis, măsură anunţată miercuri de autoirtăţi. Pelerinajul ar fi reprezentat riscul de a deveni un focar de contaminare cu Covid-19.

Esplanada din Mecca este deschisă acum pentru pelerini care nu fac Omra.

#Kaaba almost deserted | Saudi Arabia lifts ban on worshipers over #coronavirus fears, Mecca pic.twitter.com/fM9ZoPx2cg