Zeci de arme americane puternice şi sute de mii de obuze au ajuns în Ucraina. Ce alte echipamente au fost livrate în ultimele 24 de ore VIDEO

Primele înregistrări ale utilizării obuzierelor de către armata ucraineană au apărut pe internet, scrie site-ul polonez Onet.

Potrivit oficialului american, 110.000 din cele 184.000 de obuze de calibru 155 mm au fost trimise în Ucraina.

În plus, el a precizat că pe lângă cei 300 de soldaţi care au fost instruiţi vor mai fi încă 50 de ucraineni care vor învăţa să folosească armele. El a adăugat că 13 loturi de echipamente militare au fost livrate Ucrainei din şapte ţări în ultimele 24 de ore, inclusiv vehicule Humvee.

Primele videoclipuri în care ar fi folosite obuzele pe linia frontului din Donbas au fost postate pe Twitter.

„Unul dintre obuzierele M777 de 155 mm furnizate Ucrainei de către ţările occidentale, tractat undeva în regiunea Odesa. Acestea sunt sisteme foarte capabile, cu o rază de acţiune de 40 km, combinate cu rachete ghidate prin GPS Excalibur – un total de 100 de astfel de obuziere au fost predate Ucrainei” – a raportat Ucraina Weapon Tracker pe Twitter.

#Ukraine: One of the M777A2 155mm howitzers supplied by Western states to Ukraine seen being towed somewhere in #Odessa Oblast.

These are very capable systems with range of 40 km when used with Excalibur GPS-guided projectiles- 100 of these howitzer were donated to UA in total. pic.twitter.com/cLdyvoNEfO