Volkswagen intră în cursa pentru maşini zburătoare

„Pe lângă conducerea autonomă, conceptul de mobilitate verticală ar putea fi următorul pas pentru a duce abordarea noastră privind mobilitatea în viitor, în special pe piaţa chineză extrem de tehnică. Prin urmare, investigăm potenţialele concepte şi parteneri într-un studiu de fezabilitate, pentru a identifica posibilitatea industrializării acestei abordări”, se arată într-un comunicat al grupului german.

Într-un interviu realizat prin intermediul reţelei Linkedin cu directorul general al Volkswagen, Herbert Diess, şeful sibsidiarei VW din China, Stephan Woellenstein, a afirmat că firma vrea să dezvolte o dronă care ar putea obţine licenţă, pentru a lua parte la această piaţă a viitorului.

China este cea mai mare piaţă a Volkswagen, dar şi cea mai mare piaţă auto globală.

Producători auto globali şi start-up-uri se întrec în dezvoltarea de „taxiuri zburătoare” comerciale, o piaţă a cărei valoare ar putea ajunge până în anul 2040 la 1.500 miliarde de dolari, conform Morgan Stanley.

Printre cei care dezvoltă astfel de planuri sunt Volkswagen şi Airbus, firma americană Joby, grupul german Lilium, şi Volocopter, sprijinit financiar de Daimler şi Intel.

Vânzările auto pe piaţa chineză au urcat cu 29,5% în ianuarie, a zecea lună de creştere consecutivă, pe fondul redresării după criza provocată de pandemia de coronavirus (Covid-19), transmite Xinhua, preluată de agerpres.ro.

Luna trecută, livrările pe cea mai mare piaţă auto din lume au crescut la 2,50 milioane de vehicule, comparativ cu perioada similară din 2020, a informat marţi Asociaţia Producătorilor Auto din China (CAAM).

Ca un semn promiţător pentru producătorii auto globali care au investit masiv în China, livrările de automobile electrice şi hibride au crescut cu 239% în ianuarie, la 179.000 de unităţi.

Producătorii locali de vehicule electrice, cum ar fi Nio Inc şi Xpeng Inc, precum şi companiile străine, ca Tesla Inc, îşi extind capacitatea de producţie în China, unde autorităţile promovează automobilele electrice şi hibride pentru a reduce poluarea.

Luna trecută, livrările de maşini de pasageri au scăzut cu 11,6%, din cauza lipsei de semiconductori.

CAAM a anunţat recent că vânzările de vehicule în China au scăzut cu 1,9% anul trecut, la 25,31 milioane de unităţi. Este al treilea an consecutiv de scădere a vânzărilor de vehicule pe piaţa chineză.

De asemenea, livrările de autoturisme au înregistrat anul trecut un declin de 6%, iar cele de vehicule comerciale (care includ camioanele şi autobuzele) au urcat cu 19%, pe fondul înăspririi reglementărilor privind emisiile şi al investiţiilor în infrastructură.

Vânzările de automobile electrice şi hibride au crescut anul trecut cu 11%, la 1,37 milioane de unităţi, iar pentru acest an CAAM se aşteaptă la livrări de 1,80 milioane de unităţi.

Autorităţile de la Beijing vor ca automobilele electrice şi hibride să reprezinte 20% din totalul vânzărilor auto până în 2025, faţă de aproximativ 5% acum.

În 2020, China a produs 25,23 milioane de automobile, în scădere cu 2% faţă de 2019.

În condiţiile în care economia chineză continuă redresarea stabilă, revenirea cererii va accelera, contribuind la creşterea vânzărilor auto în 2021, când livrările ar urma să depăşească 26 milioane de unităţi, o creştere de 4% faţă de 2020, a previzionat CAAM.

China este singura economie majoră care se estimează că a înregistrat creştere anul trecut. FMI se aşteaptă ca a doua economie mondială să raporteze un avans de 1,9% în 2020 şi de 7,9% în 2021.

Primul aeroport pentru maşinile zburătoare va fi construit în Marea Britanie anul acesta

Oraşul britanic Coventry va avea primul aeroport pentru maşinile zburătoare din viitor la sfârşitul lui 2021. Proiectul care a primit deja finanţare este menit să demonstreze modul în care vor funcţiona taxiurile aeriene în centrele urbane.

Urban-Air Port, un start-up cu sediul în Marea Britanie, şi-a unit forţele cu gigantul producător de automobile Hyundai Motor în vederea dezvoltării infrastructurii necesare pentru vremea în care maşinile zburătoare vor brăzda cerul, transportând oameni şi mărfuri, notează Reuters.

Urban-Air Port a fost selectat de un program guvernamental, având ca scop dezvoltarea zborurilor cu emisii zero şi a unor vehicule aeriene noi, şi a obţinut un grant de 1,2 milioane de lire sterline care va contribui la finanţarea instalării temporare a aeroportului din centrul oraşului Coventry.

"Cu sprijinul guvernului britanic şi al Hyundai Motor Group vom realiza primul aeroport în totalitate operaţional din lume", a declarat pentru Reuters fondatorul şi preşedintele executiv al Urban Air-Port, Ricky Sandhu.

Cu toate că au fost înregistrate progrese în dezvoltarea maşinilor zburătoare, Sandhu a precizat că infrastructura este veriga lipsă. "Nu poţi să cobori din tren şi nu poţi să te urci în tren decât dacă ajungi la gară, astfel încât susţinerea infrastructurii de bază este absolut esenţială", a spus el.

Începând din noiembrie, persoanele care vor vizita Coventry vor putea să vadă cum arată un aeroport pentru maşini zburătoare şi vor avea ocazia să admire pe platforma de aterizare o dronă de transport pasageri şi un vehicul operaţional electric vertical de decolare şi aterizare (eVTOL).

După ce anul trecut testau cu succes primul model de taxi zburător, cei de la Lilium au deja planuri mari şi vor să construiască primul vertiport în Florida, până în 2025.

Vertiport-ul din Florida va deveni standardul pentru reţeaua de taxiuri aeriene pe care Lilium o prefigurează. Elementele de construcţie vor fi pre-asamblate pentru reducerea costurilor şi a timpilor de construcţie.

Sigur, mai sunt multe de făcut, dar Lilium vrea ca până în 2025 taxiurile sale zburătoare să fie disponibile oriunde în lume.

„E un serviciu de mobilitate aeriană, e o companie de servicii. Produsul pe care-l vindem consumatorilor este un serviciu”, a mai spus Daniel Wiegand, CEO Lilium.