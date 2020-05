VIDEO Ziua Europei. Mesajul inedit al liderilor UE

Iniţiativa mesajului este fără precedent, în timp ce manifestaţiile publice sunt limitate din cauza măsurilor anti-coronavirus, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Obiectivul nostru este ca Europa să iasă întărită din pandemie şi din criza covid-19”, spune în acest mesaj cancelarul german Angela Merkel.

„Să îndrăznim să ne reinventăm, să ne unim, să gândim şi să acţionăm pentru viitor. Acesta este spiritul european de care avem nevoie şi azi”, îndeamnă preşedintele francez Emmanuel Macron.

„Să transformăm actuala criză în cea mai puternică lecţie de solidaritate”, afirmă preşedintele român Klaus Iohannis.

La rândul său, preşedintele Parlamentului European, italianul David Sassoli, cere curaj şi ambiţie, „singurul mod în care putem recâştiga încrederea cetăţenilor”.

În mod tradiţional, instituţiile europene sunt deschise publicului în ziua de 9 mai. Anul acesta, tradiţia nu a putut fi respectată din cauza pandemiei, notează AFP.

