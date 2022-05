Un câine care a fost abandonat de ruşi în Nikolaev serveşte acum în Garda Naţională a Ucrainei

După ce ruşii au fost învinşi şi s-au retras, l-au abandonat pe Bucks. În scurt timp, el a fost găsit de soldaţii ucraineni care l-au luat să îl îngrijească şi să îl antreneze, iar în mai puţin de o lună, patrupedul a reuşit să înveţe comenzile ucrainene.

În prezent, el este pregătit să servească în garda naţională a ţării, scrie Sky News.

In Mykolayiv region #Russian occupiers were defeated in battle and left their Belgian Shepherd, Bucks.



Dog, who had previously served in the Rosguard, learned the commands in #Ukrainian in less than a month and will soon start serving in 🇺🇦 National Guard.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/3CJ9rm83eA