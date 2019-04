UPDATE Alegerile din Ucraina, primele rezultate ale exit-poll. Zelenski conduce detaşat în faţa lui Poroşenko

UPDATE 16.26 Candidatul Vladimir Zelenski ar acumula 71,8 la sută din voturi în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Ucraina, potrivit primelor date exit-poll de la ora 12:00, realizat de compania New Image Marketing Group, transmite RIA Novosti.

Birourile de vot s-au deschis la ora 08.00 ora României şi se vor închide la ora 20.00 ora României, primele rezultate în urma sondajelor de la ieşirea de la urne urmând să fie anunţate imediat după încheierea scrutinului, iar primele rezultate parţiale sunt aşteptate în cursul nopţii.

Actorul de comedie Volodimir Zelenski, este favorit în cursa pentru funcţia de preşedinte al Ucrainei, conform unui sondaj realizat de grupul sociologic Reiting. Sondajul arată faptul că Zelenski ar putea obţine 57,9% dintre voturi, în timp ce actualul preşedinte, Petro Poroşenko, ar urma să obţina doar 21,7% dintre voturi.

Zelenski, în vârstă de 41 de ani, nu are niciun fel de experienţă politică, a devenit celebru datorită serialului de comedie politică „ În slujitorul Poporului”, în care joacă rolul unui profesor de istorie care este ales preşedinte.

Porosenko, criticat pentru modul lent de implementare a reformelor promise, a subliniat în timpul campaniei electorale faptul că are o experienţă politică vastă, spre deosebire de actorul Vladimir Zelenski.

El a fost ales preşedinte al Ucrainei pe 25 mai 2014, obţinand 54% din totalul voturilor în primul tur de scrutin.

Comunitatea românească din Ucraina a primit asigurări din partea echipei lui Volodimir Zelenski, candidatul cotat cu cele mai multe şanse pentru postul de preşedinte al Ucrainei, că românilor le vor fi asigurate drepturile, în calitate de minorităţi naţionale, cu respectarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase.

Echipa lui Zeleneski a solicitat, în acest context, susţinerea Comunităţii Româneşti din Ucraina la cel de-al doilea tur de scrutin al prezidenţialelor, care va avea loc duminică, 21 aprilie, potrivit Infoprut.ro

Uniunea Interregională „Comunitatea Românească din Ucraina” a înaintat o serie de cerinţe către ambii candidaţi la preşedinţie, solicitând garanţii privind respectarea drepturilor minorităţii româneşti, consfinţite de Constituţie şi dreptul internaţional, informează Agenţia BucPress din Cernăuţi.

Românii din Ucraina cer susţinere pentru demersul de examinare a neconstituţionalităţii articolului 7 al Legii Educaţiei din Ucraina, recunoaşterea românilor din Ucraina ca fiind o populaţie băştinaşă şi statutul de popor deportat şi supus represiunilor de regimul stalinist. Ei mai solicită stoparea procesului de închidere a şcolilor şi grădiniţelor româneşti, introducerea în mod obligatoriu a limbii române ca materie de învăţământ în toate şcolile situate în satele cu populaţie românească, reprezentarea etnicilor români în organele puterii de stat, restabilirea circumscripţiei electorale româneşti din regiunea Cernăuţi, care a existat în 1998-2002.

Volodimir Zelenski, actor de comedie şi candidat la preşedinţia Ucrainei, a recunoscut că, la alegerile din 2014, l-a votat pe actualul său adversar, Petro Poroşenko, dar a subliniat că realizat că greşit şi, în consecinţă, acum luptă să devină el preşedinte.

Potrivit ziarului Ukrainska Pravda, Zelenski a făcut o declaraţie în acest sens vineri seară, pe Stadionul Olimpic din Kiev, unde a avut loc dezbaterea finală a celor doi candidaţi care au intrat în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.

La începutul discursului său, Zelenski a declarat că niciodată nu a visat că el, „un băiat simplu din Krivoi Rog, va lupta pentru fotoliul prezidenţial împotriva unui om pe care toţi ucrainenii l-au susţinut în mod incontestabil în 2014”. „Eu însumi am fost pro-Poroşenko. Dar am greşit. Puteam să ne imaginăm oare că sloganul ‘să trăim altfel’ va însemna, de fapt, să supravieţuim? Puteam să ştim că promisiunea de a încheia războiul în două săptămâni se va transforma în tragediile de la Ilovaisk şi Debalţeve? Am fi putut să ne imaginăm că răufăcătorii vor profita de Revoluţia Demnităţii?”, a declarat Zelenski, sugerând că Poroşenko nu şi-a respectat promisiunile făcute în campania pentru prezidenţialele din 2014.

„Vă explic de ce am ales greşit: am votat pentru un Poroşenko, dar ne-am ales cu un altul”, a adăugat Volodimir Zelenski.

„Domnule Poroşenko, acesta este motivul pentru care mă aflu aici cu echipa mea. Nu sunt politician, sunt o persoană simplă care a venit să distrugă acest sistem. Eu sunt rezultatul greşelilor şi promisiunilor dumneavoastră”, a mai declarat favoritul prezidenţialelor, adresându-i-se lui Poroşenko.