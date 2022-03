Soldaţi ucraineni se pregătesc de luptă, încărcând un camion cu saci pentru fortificaţii, pe melodia formaţiei Bon Jovi „It's My Life” VIDEO

Videoclipul, care a fost publicat online chiar de formaţia americană, îi arată pe soldaţi în timp ce se pregătesc de lupta cu armata rusă.

Bon Jovi a publicat filmarea pe paginile trupei de socializare, adăugând mesajul: „This is for the ones who stood their ground/ Acesta este pentru cei care s-au apărat... Odesa, Ucraina”.

This is for the ones who stood their ground...

Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini 🇺🇦 pic.twitter.com/N9iT2EoeH7