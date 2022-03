„Sfânta Javelin”, noua protectoare a Ucrainei. Cum a devenit o memă simbolul rezistenţei ucrainene în faţa invaziei ruseşti

Imaginea Sfintei Maria Magdalena, alături de o armă antitanc, numită „Sfânta Javelin”, pe reţelele de socializare, a devenit un simbol al rezistenţei ucrainene. Alte surse susţin însă că sursa de inspiraţie ar fi, de fapt, Fecioara Maria.

Arma antitanc de ultimă generaţie fabricată în SUA este considerată, în aceste zile, una dintre cele mai eficiente arme din arsenalul apărătorilor ucraineni care încă fac faţă agresiunii armatei ruse.

The Ukrainian Olympic Javelin Team. The Russian team was disqualified due to failed drug tests. pic.twitter.com/RB87e9DkQ8 — 𝙰𝚕𝚎𝚡 𝙱𝚕𝚊𝚌𝚔𝚠𝚎𝚕𝚕 (@alexrblackwell) March 1, 2022

Forţele Armate ale Ucrainei au distribuit sâmbătă un filmuleţ în care anunţă că au doborât un elicopter militar rusesc sâmbătă dimineaţa, cu ajutorul unei rachete Javelin.

În imagine aureola (sau „haloul de lumină”) are culoarea albastră şi conţine un trident galben - simbolul stemei Ucrainei. Iar mâinile, în loc să fie împreunate într-o rugăciune, ţin ferm un stem de lansare Javelin care, atunci când e gata de luptă (cu racheta încorporată), cântăreşte peste 22 de kilograme.

Ukraine’s new patron saint.



St Javelin. pic.twitter.com/mFcdSf031V — Lev Havryliv (@LevHavryliv) February 28, 2022

Pe Twitter a fost creat inclusiv un cont cu denumirea „St. Javelin” în care sunt prezentate imagini din timpul actualului conflict din Ucraina, inclusiv cu tancuri sau blindate distruse ori abandonate.