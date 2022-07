Rusia, tot mai disperată în Ucraina. Moscova a retras mercenarii Wagner din Africa şi îi aruncă în luptele cu ucrainenii

„Am văzut că (gruparea de mercenari controlată de Kremlin-n.red.) Wagner a retras o parte din membrii săi de pe continentul african, chemându-i să lupte în Ucraina”, a declarat generalul Townsend, conform breakingdefense.com.

Potrivit generalului (foto dreapta), retragerea acestora are loc mai ales din Libia, unde luptătorii Wagner au reprezentat o forţă destabilizatoare pentru o perioadă lungă de timp.

Observaţia generalului vine la puţin timp după ce armata britanică a transmis că luptătorii Wagner din Ucraina au preluat noi roluri în ofensiva ruşilor din estul ţării, schimbarea de strategie sugerând că fosta Armată Roşie duce lipsa unor forţe credibile pe frontul din Ucraina. Ministerul Apărării din Marea Britanie a transmis pe Twitter că luptătorii privaţi operează acum „într-un mod similar cu unităţile normale ale armatei” şi „în coordonare” cu armata rusă.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 July 2022



