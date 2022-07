Rusia a lansat o „mobilizare ascunsă”, cu anunţuri de locuri de muncă pentru cei care pot manevra un lansator de grenade. Ce salarii oferă Moscova

Experţii cred că este puţin probabil ca Rusia să poată cuceri întreaga Ucraină fără a recunoaşte public acest război, dar Moscova a refuzat să facă acest lucru de teama reacţiilor din partea propriilor cetăţeni. Până acum, a descris conflictul drept o „operaţie militară specială” şi a refuzat să-l numească război sau invazie, scrie Sky News

„Rusia are o problemă cu recrutarea şi mobilizarea. Practic, este disperată să obţină mai mulţi oameni folosind orice mijloace posibile", a declarat Kamil Galeev, un analist rus independent şi fost cercetător la Wilson Center din Washington, conform The New York Times.

S-a apelat la stimulente mari în bani pentru a încuraja voluntarii, cu salarii care pot varia de la circa 1.980 de euro la 5.940 de euro pe lună, cu mult peste salariul mediu lunar în Rusia, de aproximativ 690 de euro.

Înainte de război, contractele pentru soldaţi puteau fi în jur de 200 de euro pe lună.

Au apărut, de asemenea, mii de anunţuri de angajare online pe site-urile globale de locuri de muncă, cum ar fi Head Hunter, inclusiv unele unde se caută ingineri militari sau persoane care pot folosi un lansator de grenade.

Anunţurile nu menţionează despre Ucraina şi sunt de obicei ofertele de muncă pentru un termen scurt, de aproximativ trei luni.