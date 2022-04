Propagandiştii Rusiei răspândesc clipuri video falsificate care îl înfăţişează pe Zelenski ca fiind consumator de cocaină VIDEO

În primul videoclip apare Zelenski în timp ce vorbeşte cu Elon Musk într-un apel video. Pe biroul său apare un card de credit şi o pudră împrăştiată, ce sugerează a fi cocaină.

Imaginile au fost distribuite duminică pe canalul de Telegram „Special Operation in Ukraine. True News.” (Operaţiune specială în Ucraina. Ştiri adevărate).

Unul dintre administratorii canalului a scris: „Nu ştim dacă este un montaj sau cameramanul lui Zelenski era şi el drogat şi nu a sesizat când a prins în cadru şi cocaina”.

Clipul original a fost distribuit pe pagina de Instagram a lui Zelenski pe 6 martie şi se poate observa că spaţiul de pe biroul liderului ucrainean a fost gol în timpul convorbirii sale cu Musk.

Pro-Russian accounts are currently sharing a video (left) that has a big ol' pile of cocaine digitally added to smear Zelensky. The original video (right), sans cocaine, can be found here https://t.co/cChEsa7Sbj pic.twitter.com/JAfGsiEIDj