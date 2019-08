Prinţul Andrew face pe neştiutorul în cazul Epstein: cum îşi apără relaţia de prietenie cu investitorul acuzat de pedofilie

Prinţul Andrew salutând o femeie în timp ce pleca din casa lui Epstein din New York FOTO Arhivă

Prinţul Andrew, copilul favorit al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a apărat relaţia sa de prietenie cu Jeffrey Epstein şi a ţinut să „clarifice faptele pentru a evita noi speculaţii“ în presa internaţională.

El a explicat că l-a întâlnit pe investitorul în fonduri speculative în 1999 şi că s-a văzut cu el „nu de mai mult de o dată sau de două ori pe an“. Recunoaşte, totodată, că a locuit în „mai multe reşedinţe“ aparţinând lui Epstein.

Ducele de York a mai afirmat că regretă faptul că l-a revăzut pe Epstein în 2010, după eliberarea sa din închisoare pentru abuzuri sexuale împotriva unor minore.

Totuşi, Prinţul Andrew susţine că nu a văzut şi nu a ştiut nimic despre abuzurile sexuale ale omului de afaceri american.

„În niciun moment din scurtul timp pe care l-am petrecut cu el nu am văzut, nu am fost martor şi nici nu am bănuit vreun comportament de acest gen care să fi condus la arestarea şi condamnarea sa“, a afirmat Ducele de York prin intermediul unui comunicat al Palatului Buckingham, transmite news.ro.

Prinţul Andrew şi Jeffrey Epstein petrecând împreună o vacanţă în Thailanda

Acuzat de trafic de minore şi abuzuri sexuale, Jeffrey Epstein a fost arestat şi inculpat la începutul lunii iulie. El a fost găsit mort pe 10 august în închisoarea din New York unde îşi aştepta procesul. Rezultatele autopsiei arată că s-a sinucis prin spânzurare.

„Sinuciderea sa lasă multe întrebări fără răspuns“, depânge Prinţul Andrew, exprimându-şi „compasiunea pentru toţi cei afectaţi de acţiunile şi atitudinea sa“.

„Este o perioadă dificilă pentru toate persoanele implicate şi sunt incapabil să înţeleg sau să explic stilul de viaţă al lui Jeffrey Epstein. Deplâng exploatarea oricărei fiinţe umane şi nu aş tolera, nu aş participa, nu aş încuraja un astfel de comportament“, insistă el.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: