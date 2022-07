Primele de sisteme de apărare aeriană Stormer au ajuns în Ucraina. Detectează ţintele inamice de la 18 km VIDEO

Comandamentul Operaţional Sud al forţelor ucrainene a anunţat că au ajuns primele şase sisteme de apărare aeriană Stormer HMV, asta după ce tunurile Gepard trimise de Germania au început să ajungă şi ele.

Sistemul britanic poate „vedea” aeronavele inamice până la o distanţă de 18 kilometri.

Sistemul de apărare aeriană „Stormer“ foloseşte rachete Starstreak cu triplă submuniţie, care sunt folosite de luptătorii ucraineni pe lansatoare portabile.

Ministrul Apărării de la Kiev a anunţat în urmă cu o zi că tunuri antiaeriene autopropulsate Gepard au început să fie trimise de Germania şi primele au şi ajuns. Oleksii Reznikov, citat de ziarul Pravda Europeană, a adăugat că 15 tunuri Gepard vor ajunge în total în Ucraina.

🇬🇧 The first six British Stormer HVM anti-aircraft missile systems arrived at the front in Ukraine — Operational Command "South" pic.twitter.com/ymBsUZPsF0