Preşedintele Ucrainei, un nou mesaj încurajare şi mobilizare: „Inamicul nu are nicio şansă. Vom lupta atâta timp cât este necesar pentru a ne elibera ţara”

„Suntem de neînvins!”, a precizat Zelenski.



„Noi vom lupta atâta timp cât va fi nevoie pentru a elibera ţara. Dacă deja copiii se nasc în buncăre, chiar şi atunci când bombardamentul continuă, atunci inamicul nu are nicio şansă în acest război, nu e nicio îndoială. Faptul că Ucraina a fost gata să se apere şi solidaritatea tuturor, curajul a stricat planul ocupării ţării noastre. Mulţumesc prietenului meu şi al nostru Erdogan. (...) Am vorbit cu el că este foarte importantă blocarea accesului navelor ruseşti la Marea Neagră. Am făcut-o! Diplomaţii noştri s-au luptat non-stop pentru ca toate statele Europei să fie de acord să accepte o decizie importantă şi serioasă: să deconecteze Rusia de la SWIFT. Am obţinut şi această victorie! Vor fi miliarde şi miliarde de pierderi pentru Rusia, un preţ concret pentru această agresiune laşă”, a declarat preşedintele Ucrainei.







Conducătorul Ucrainei a mai transmis faptul că scenariul de ocupare a Ucrainei a fost dat peste cap de ucrainenii care îşi apără ţara. Totodată, Zelenski a susţinut faptul că le este recunoscător tuturor ţărilor care au decis să susţină decizia de excludere a Rusiei din sistemul de plăţi Swift.

În fapt, scoaterea Rusiei din acest sistem care s-a dezvoltat ca o necesitate, pe măsură ce au crescut fluxurile comerciale şi financiare internaţionale, va bloca temporar, doar, orice comunicare de ordine de plată.

Volodimir Zelenski a confirmat faptul că preşedinţii Turciei şi Azerbaidjanului au propus să organizeze discuţii cu Rusia.

Ungaria a transmis în cursul serii de vineri că s-a oferit să să găzduiască la Budapesta tratative de pace între Rusia şi Ucraina, în a doua zi a unei invazii lansate de preşedintele rus Vladimir Putin.

De asemenea, şi Ministrul de externe al Turciei Mevlüt Çavuşoğlu a cerut ministrului rus de externe să oprească sâmbătă operaţiunea militară din Ucraina şi a repetat oferta în care Ankara să găzduiască negocieri de pace între Rusia şi Ucraina.