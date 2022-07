Petrolierul aflat sub pavilionul Republicii Moldova, lovit de o rachetă rusească, s-ar fi scufundat

Trupele ruşeşti au lovit nava de 2 ori, de când au invadat Ucraina, prima dată fiind la câteva zile după începerea războiului. La acea vreme, Moldova a declarat că nava avea echipaj rusesc şi că doi dintre membrii au fost grav răniţi, scrie Digi24.

Nava a plutit în derivă fără echipaj şi cu mai multe resturi de motorină la bord, potrivit armatei ucrainene. Aceasta a fost lovită a doua oară joi, iar imaginile din satelit arată că s-a scufundat, lasând în urmă o pată mare de petrol.

***UPDATE*** Two oil slicks off Odesa today. One where merchant ship Millennium Spirit was recently attacked. Was visible burning yesterday, now gone, presumed sunk Larger slick (tbc) south west. #OSINT #Ukraine pic.twitter.com/XoPK1N9LU2

**OSINT***



Satellite image confirms that tanker Millennium Spirit was hit yesterday off #Odessa. This ship was already a floating wreck after being attacked month ago.



Unclear why #Russia would attack this again, possibly by mistake #OSINT pic.twitter.com/pSKr6kt9ki